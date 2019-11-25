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Ксенія Мішина – переможниця шоу Танці з зірками: біографія і фото красуні

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Біографія переможниці Танців з зірками 2019 Ксенії Мішиної - фото 1
Біографія переможниці Танців з зірками 2019 Ксенії Мішиної

24 листопада відбувся суперфінал грандіозного шоу "Танці з зірками". За перемогу в ньому боролись відразу три красуні. Втім, за результатами оцінок суддів і голосування глядачів перемогла Ксенія Мішина. Розповідаємо вам про нову володарку кубка, а також ділимось її найкращими фото!

24 листопада українці спостерігали за драматичним суперфіналом улюбленого телешоу "Танці з зірками". Уперше в історії української версії проєкту, за перемогу боролися відразу три зіркові красуні: Анна Різатдінова, Вікторія Булітко та Ксенія Мішина. За результатами глядацького голосування, а також оцінювання суддів переможницею шоу Танці з зірками у 2019 році стала саме Ксенія Мішина. Читайте коротку біографію, а також насолоджуйтесь спокусливими фото нової Королеви паркету!

Дивіться також: Танці з зірками 2019 онлайн: дивитись фінал сезону від 24 листопада

Біографія Ксенії Мішиної

  • вік: 30 років
  • зріст: 1,68 м
  • місто: Севастополь
  • сімейний стан: незаміжня
  • знак Зодіаку: Близнюки

Спокуслива Ксенія Мішина не дає спокою багатьом чоловікам України й не тільки. Відома актриса театру та кіно зіграла одну з головних ролей у популярній костюмованій драмі "Кріпосна". Крім цього, зараз дівчина радує своїх шанувальників ефектними номерами під час ефірів головного танцювального шоу країни Танці з зірками 2019.

Мало хто знає, але перша освіта актриси Ксенії Мішиної ніяк не була пов'язана з мистецтвом. Її батьки були категорично проти вступу до театрального, так що дівчина майже чотири роки старанно вчилася на економіста. Але на четвертому курсі талановита красуня вирішила, що з неї вистачить, і поїхала підкорювати Київ.

Більше про неймовірну Ксенію Мішину читайте за цим посиланням.

Найкращі фото Ксенії Мішиної

Ксенія Мішина – переможниця шоу Танці з зірками: біографія і фото красуні - фото 370010

Ксенія Мішина – переможниця шоу Танці з зірками: біографія і фото красуні - фото 370011

Ксенія Мішина – переможниця шоу Танці з зірками: біографія і фото красуні - фото 370012

Ксенія Мішина – переможниця шоу Танці з зірками: біографія і фото красуні - фото 370013

Ксенія Мішина – переможниця шоу Танці з зірками: біографія і фото красуні - фото 370014

Ксенія Мішина – переможниця шоу Танці з зірками: біографія і фото красуні - фото 370015

Ксенія Мішина – переможниця шоу Танці з зірками: біографія і фото красуні - фото 370016

Ксенія Мішина – переможниця шоу Танці з зірками: біографія і фото красуні - фото 370017

Ксенія Мішина – переможниця шоу Танці з зірками: біографія і фото красуні - фото 370018

Ксенія Мішина – переможниця шоу Танці з зірками: біографія і фото красуні - фото 370019

Ксенія Мішина – переможниця шоу Танці з зірками: біографія і фото красуні - фото 370020

Ксенія Мішина – переможниця шоу Танці з зірками: біографія і фото красуні - фото 370021

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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