Переможниця Топ-модель по-українськи 3 сезон – Мальвіна Чукля: біографія й фото красуні

27 грудня на "Новому каналі" показали фінал шалено популярного проєкту "Топ-модель по-українськи". За перемогу у модельному шоу боролися три красуні, але лише одна зуміла переконати експертів. Нею стала Мальвіна Чукля. Читайте біографію переможниці, а також насолоджуйтесь її гарячими фото!

У фіналі шоу "Топ-модель по-українськи" за перемогу боролися відразу три красуні: Наталя Масловська, Катерина Куліченко, а також Мальвіна Чукля. Після першого випробування одна з них відразу ж потрапила до суперфіналу. Дві інші учасниці продовжили змагання.

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Після першого випробування до суперфіналу "Топ-модель по-українськи" потрапила одна з фавориток проєкту – Наталка Масловська. У другому конкурсі за можливість перемогти поборолися Катерина Куліченко та Мальвіна Чукля. У результаті, шоу перемогла Мальвіна Чукля.

Біографія переможниці Мальвіни Чуклі

вік : 25 років

: 25 років зріст: 178 см

178 см місто : с. Байраки, Чернівецька область

: с. Байраки, Чернівецька область сімейний стан: одружена

У мене є чоловік і маленький синочок! Я прийшла на проект, щоб реалізувати себе і стати кимось більшим, ніж звичайна дівчинка з села, – поділилась Мальвіна перед початком проєкту.

Сама по собі Мальвіна – надзвичайно дивовижна дівчина. Вона – вихідець з невеличкого села у Чернівецькій області, який намагається довести, що для моделінгу зовсім неважливо, чи ти з села, чи – з мегаполісу. Разом із коханим чоловіком переможниця виховує 2-річного синочка Павлика. До вагітності працювала Мальвіна у суді. Цілком імовірно, що саме ця робота неабияк загартувала її характер.

Гарячі фото Мальвіни Чуклі

Нагадаємо, що переможниця проєкту "Топ-модель по-українськи" отримає грошовий приз у розмірі 100 тисяч гривень, контракт із модельним агентством KModels, а також місце на обкладинці глянцевого журналу Pink.

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