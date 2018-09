Gorillaz випустили кліп Tranz, який підкорює мережу

Відомий британський гурт Gorillaz презентував кліп на трек Tranz, який викликав захват фанатів.

Віртуальний гурт Gorillaz нещодавно випустив дуже колоритний новий альбом під назвою "The Now Now", а тепер трек Tranz з нього отримав відео. Всього за добу ролик зібрав понад мільйон переглядів, а також чимало захоплених коментарів.

Британці випробовують нові жанри, нове звучання та ритми, але фанати вже встигли високо оцінити шосту платівку команди.

Gorillaz – Tranz, дивіться кліп онлайн:

Gorillaz – Tranz, тексті пісні:

Oscillate yourself tonight

When you're in your bed

Assimilate the dopamine

Passing through your head

When you get back on a Saturday night

And your head is caving in

Do you look like me, do you feel like me

Do you turn into your effigy?

Do you dance like this?

Forever

See yourself with cupid's flame

Chipped in your head

Pay them a cake, the satellites

Passing by the edge

When you get back on a Saturday night

And your head is caving in

Do you look like me, do you feel like me

Do you turn into your effigy?

Do you dance like this?

Forever

Do you dance like this?

Forever

Do you look like me

Do you burn like me

Do you look like me

Do you burn like me

Do you look like me

Do you burn like me

Do you turn into your effigy?

Do you dance like this?

Forever

Do you live like this?

Forever

