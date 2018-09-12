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Джаред Лето наживо виконав хіти 2018 року: ефектні відео

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Джаред Лето наживо заспівав популярні пісні - фото 1
Джаред Лето наживо заспівав популярні пісні / BBCRadio1

Лідер 30 Seconds to Mars Джаред Лето виступив вживу у студії ВВС Radio 1. Це варто побачити!

30 Seconds to Mars не лише активно виступають по всьому світу і продукують нові пісні та кліпи, а й з'являються на різноманітних шоу. Нещодавно Джаред Лето весело проводив час з Джиммі Феллоном, показавши, що може зробити за 30 секунд.

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Кілька днів тому гурт 30 Seconds to Mars завітав в ефір ВВС Radio 1, де виконав свій трек Rescue Me, заміксувавши його з хітом Ed Sheeran – Shape Of You. До того ж, Лето у власній манері переспівав Juice WRLD, Khalid & Post Malone Mash-up. Допомагала команді і підспівка, створюючи ефект крутого концерту. Зацініть!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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