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Максимум драйву! Плейлист нових рок-пісень вересня

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Максимум драйву! Плейлист нових рок-пісень вересня - фото 1

Рок-гурти продовжують ділитися новими треками та кліпами, які не залишать вас байдужими. Радіо МАКСИМУМ зібрало плейлист свіжої рок-музики за перший тиждень вересня!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Насолоджуйтесь:

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Плейлист нових рок-пісень вересня, слухайте онлайн:

Плейлист нових рок-пісень вересня, список треків:

  1. Drake - In My Feelings [Rock Cover by Twenty One Two]
  2. Stand Atlantic - Lavender Bones
  3. The Living End - Amsterdam (Official Video Music)
  4. VOIVOD - Always Moving (OFFICIAL VIDEO)
  5. ABORTED - Vespertine Decay
  6. Flight Paths - Piece by Broken Piece (OFFICIAL VIDEO)
  7. Press to MECO - Familiar Ground (Official Music Video)
  8. DIAMANTE - Bulletproof (Official Music Video)
  9. Dead/Awake - Kingslayer (ft. David John Simonich III) - Official Music Video
  10. Terror "Spirit Of Sacrifice"
  11. Written By Wolves - Oxygen (Official Music Video)
  12. Saviour - Never Sleep
  13. The Last Band - I Got No Friends (Official Video)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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