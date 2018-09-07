Максимум драйву! Плейлист нових рок-пісень вересня

Рок-гурти продовжують ділитися новими треками та кліпами, які не залишать вас байдужими. Радіо МАКСИМУМ зібрало плейлист свіжої рок-музики за перший тиждень вересня!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Насолоджуйтесь:

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Плейлист нових рок-пісень вересня, слухайте онлайн:

Плейлист нових рок-пісень вересня, список треків:

Drake - In My Feelings [Rock Cover by Twenty One Two] Stand Atlantic - Lavender Bones The Living End - Amsterdam (Official Video Music) VOIVOD - Always Moving (OFFICIAL VIDEO) ABORTED - Vespertine Decay Flight Paths - Piece by Broken Piece (OFFICIAL VIDEO) Press to MECO - Familiar Ground (Official Music Video) DIAMANTE - Bulletproof (Official Music Video) Dead/Awake - Kingslayer (ft. David John Simonich III) - Official Music Video Terror "Spirit Of Sacrifice" Written By Wolves - Oxygen (Official Music Video) Saviour - Never Sleep The Last Band - I Got No Friends (Official Video)

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