Голос країни 9 сезон 6 випуск: хто потрапив у команди тренерів

Шостий випуск проекту Голос країни 9 вийшов на телеекрани 24 лютого 2019 року. На талант-шоу змінився склад тренерів, а також з'явилися нові сюрпризи. Дізнайтеся, хто ж з учасників потрапив у шоу!

Голос країни повернувся! 24 лютого на каналі 1+1 показали шостий випуск нового сезону Голосу, зірковими тренерами якого стали Потап, Тіна Кароль, MONATIK і Dan Balan, а ведучими – незмінні Юрій Горбунов і Катерина Осадча. 9 сезон пройде під гаслом "Зірки серед нас".

Зазначимо, що у Голосі країни 9 "сліпі прослуховування" проходять традиційно: тренери, сидячи в червоних кріслах спиною до сцени, оцінюють винятково голос кожного учасника. Натиснувши кнопку, тренер розвертає своє крісло до вокаліста, тим самим запрошуючи стати учасником своєї команди. Також з'явилося нововведення: тепер є кнопка "Блок", яка дозволяє тренерам один раз за сезон заблокувати одного з суперників. До слова, це передостанній випуск зі "сліпими прослуховуваннями". Спойлер: цей випуск вас вразить несподіваним рішенням зіркових тренерів.

Першим на сцену шоу "Голос країни" 24-річний Богдан Богословець з Франківщини, котрий працює вчителем музики у школі. Його учні вважають Богдана чудовим вчителем, який впевнений, що для успіху потрібно багато працювати. Він би хотів збирати стадіони. Свою малу Батьківщину він любить, але вважає, що потрібно рухатися далі. Саме для цього він прийшов на проект. "Голос" – це буде його перший поштовх на тернистому шляху. Для "спілих прослуховувань" він обрав пісню "Ніч яка місячна". З перших же секунд виконання до парубка повернулася Тіна Кароль. Зазначимо, що саме до неї він хотів потрапити у команду, адже вона також з Франківщини. Саме під її наставництвом Богдан продовжить свою участь у дев'ятому сезоні вокального шоу. Тіна Кароль подякувала парубку за те, що він показав неабиякий приклад для своїх учнів.

Естафету на сцені "Голосу" перейняла наполеглива 16-річна Ангеліна Василевська з Білорусі. Її батьки жартома називають дівчину "танком", адже вона зазвичай досягає того, що запланувала. Приголомшити зіркових суддів вона вирішила виконанням композиції "Take Me To Church". Першим на її спів відгукнувся Dan Balan, який буквально насолодився потужним вокалом Ангеліни. Не залишився байдужим і Діма Монатік. Останніми до голосистої дівчини повернулися Тіна Кароль та Потап. До слова, аби підтримати дівчину приїхав Михайло Сосунов, котрий у 8-му сезоні дійшов до півфіналу в команді Тіни Кароль. Дівчина повагалася, але вирішила обрати Дана Балана.

Передостанній ефір "сліпих прослуховувань" набирає оборотів. Місць у командах зіркових суддів залишається все менше, а це означає, що кожен наступний виступ суттєво ускладнює вибір потенційного учасника. Харизматичний Енрікеш Жоао Персіндо з Анголи працює репетитором з англійської мови у дитячому садку. Всі дітлахи його шалено люблять, і саме діти та музика – те, що він найбільше любить у своєму житті. Вразити суддів він вирішив виконанням пісні "Perfect". З перших же нот до Персіндо повернулися Дан Балан і Діма Монатік. Не зміг втриматися й репер Потап. Судді засипали його компліментами, адже спів Персіндо зумів торкнутися закутків душі. Вибір перед парубком стояв непростий, але він вирішив продовжити участь у проекті в команді Дана Балана.

Залишилося 10 місць у чотирьох командах, і саме 19-річна Вероніка Швець буде боротися за одне з них. Музикою вона захоплюється вже давно, тому вирішила взяти участь у проекті. Уроки вокалу дівчина оплачує завдяки продажу хендмейдних аксесуарів. Вероніка мріє розвернути всі чотири крісла, та чи вдасться їй це? Для "сліпих прослуховувань" вона обрала пісню "Місто" гурту ONUKA. Фірмове виконання не залишило суддів байдужими до її співу, але цього виявилося недостатньо. На жаль, до дівчини так ніхто і не обернувся.

Прослуховування набирають обертів. На сцену вийшов 53-річний Микола Запорожан, котрий присвятив свій виступ коханій дружині. Зазначимо, що з нею Микола, котрий має вади зору, живе у шлюбі 38 років. У Миколи троє синів, а також восьмеро внуків. Чоловік наголошує на тому, що його кохана дружина завжди поруч із ним, а також підтримує кожен його крок. Сільвія кохає свого чоловіка, і бажає йому перемоги у проекті. Для того, щоб розвернути суддів "Голосу" він обрав композицію "I Do It For You". Першим на заповітну червону кнопку натиснув Потап, який одразу ж оцінив виступ Миколи. Саме в команді репера чоловік продовжить свою участь. Чоловік зізнався, що він просто любить співати, і що ніколи не займався професійно вокалом.

Чарівній Аделіні Шевченко усього 16 років, але вона вирішила спробувати свої сили. Дівчина приїхала до столиці всупереч батькам. Звичайно ж, їй було складно у мегаполісі без батьків, і без друзів, але це не завадило їй рухатися до своєї мрії. Аделіна впевнена, що "Голос" – трамплін на Олімп українського шоу-бізнесу. Вона переконана, що зуміє відстояти своє право стояти на сцені проекту. Вразити суддів вона вирішила піснею "Заманила". Дівча попри свій вік проявило неабияку силу духу, що відчув репер Потап, який єдиним обернувся до Аделіни. Тіна Кароль напророкувала дівчині місце у фіналі.

18-річна Вікторія Боцвіна ще ніколи не виступала перед великим залом, і сьогодні її ціль – підкорити головну музичну сцену. Дівчина зізнається, що їй страшно, але вона готова до останнього боротися за своє місце. Для цього вона обрала пісню "I Want To Break Free". Солодкоголосу дівчину одразу ж оцінили тренери, які пожартували, що їм вдалося перенестись до дитячої версії "Голосу". Буквально на останніх секундах до Вікторії повернулася Тіна Кароль, що неабияк вразило дівчину. Співачка зізналась, що дівчина зуміла її обдурити, адже Тіні здалося, що на сцені водночас двоє виконавців. Зазначимо, що Тіна першою закрила всі вакантні місця у своїй команді.

Артем Олексієнко з Києва – професійний співак, який є наймолодшим учасником хору, в якому він співає, чим він дуже пишається. На "Голос" він прийшов, адже хоче стати видатним виконавцем. Для того, щоб вразити суддів він обрав пісню Віктора Павліка "Ти подобаєшся мені". На жаль, 21-річному парубку так і не вдалося повернути до себе жодного з суддів. Зіркові тренери не сказали Артему слово "Ні", а запросили його прийти знову наступного року.

31-річний одесит Андрій Карпов – годинникар, але вже багато років він займається музикою. Хлопець мріє про те, щоб його назвали справжньою зіркою. На участь у проекті його підштовхнули друзі, які вважають, що Андрію потрібно спробувати свої сили. Сам же учасник зізнається, що прийшов, аби весь світ дізнався про нього, як про співака. Для "сліпих прослуховувань" він обрав пісню "Say Something". Зазначимо, що з перших же секунд Андрію вдалося прокачати зал. Перед нами нова зірка з народу! Ані Потап, ані Діма Монатік не змогли встояти перед талановитим одеситом. Продовжити свою участь у "Голосі" він вирішив у складі команди Монатіка. Таким чином, він став останнім учасником, який долучився до Дмитра.

Боротьба стає все запеклішою. Місця залишилися лише у командах Потапа та Дана Балана. Наступною на сцену "Голосу" вийшла 24-річна Катерина Гудим. Для неї важливо виступити у цьому проекті, щоб довести, що брати участь у ньому цілком реально. Підтримати Катю приїхали її учні. Дівчина розповіла, що співати її навчила мама. Сама ж Катя – викладач вокалу. Для "сліпих прослуховувань" вона обрала пісню "Сила". Дівчина не залишила байдужим Дана Балана, який практично відразу ж натиснув на заповітну червону кнопку. Потап теж вирішив позмагатися за талановиту Катю. Продовжить свою участь у "Голосі" талановита дівчина у команді Потапа.

Герман Романченко з Запоріжжя прийшов на шоу всьоме. Кожного разу він повертався додому, працював над помилками, репертуаром, аби знову повернутися на проект "Голос". Герман зізнається, що це шоу – його найзаповітніша мрія. Для "сліпих прослуховувань" він обрав пісню "Still Loving You". Чи буде сьома спроба щасливою для парубка? Лише на останніх секундах до хлопця повернулися Дан Балан і Потап. Цю пісню він обрав не просто так, адже вона асоціюється в Германа з коханою дружиною. "Голос" – ціль парубка. Бойовий дух учасника похвалили і Потап, і Дан Балан. 24-річний учасник зізнався, що його друга половинка порадила йому йти до Дана Балана, якщо той обернеться, що Герман і зробив.

Владислава Пісоцька з Дніпра переспівувала пісні Beyonce вдома, щоби ніхто не чув. На "Голос" вона прийшла, щоб проявити себе. Дівчина має надію, що саме сьогодні її зірка засяє. Для прослуховувань Влада обрала пісню "Otherwise". Фірмове виконання дівчини припало до душі не лише публіці, а й зірковим суддям, які насолоджувалися її виконанням. Втім, ніхто з зіркових тренерів не натиснув на червону кнопку. Дан Балан похвалив яскравий виступ дівчини та попросив її, щоб вона не зупинялася.

Катерина Гулюк з Луцька з самого дитинства мріяла бачити себе серед зірок. Бабуся з дідусем відправили її до музичної школи, чому вона надзвичайно вдячна. На жаль, у 5 років дівчина втратила маму, і саме бабуся стала її найріднішою людиною, котра завжди підтримує. Катя хоче, щоб бабуся нею пишалася. Пісня "Сила" TAYANNA стала справжньою сповіддю учасниці, яка щодня бореться за своє щастя та майбутнє. Перед Потапом і Даном Баланом стояв непростий вибір, адже місць у командах обмаль, але репер просто не міг встояти перед Катерининим співом.

Наступним на сцену вийшов Паша Парфеній з Молдови. У 2012 році хлопець представляв свою країну на Євробаченні. На "Голос" він прийшов, аби стати першим учасником з іншої країни, який переможе в українській версії проекту. Паша виконав на сцені пісню "You Are Not Alone". Пронизливе виконання хлопця сподобалося Дімі Монатіку та Тіні Кароль, але в їхніх командах уже немає місць. Дан Балан і Потап до останнього вагалися, але таки ніхто з них не натиснув на заповітну кнопку. Дан дуже пошкодував, що йому не стало духу повернутися.

По завершенню прослуховувань Потап вирішив змінити правила проекту. Він попрохав у продюсерів додати кожному до тренерів по екстра-місцю, яке дозволить добрати по одному учаснику. Дивіться наступного тижня, хто ж поповнить команди зіркових тренерів?

