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Голос країни 9 сезон: оголошені тренери вокального шоу

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Cудді шоу Голос країни - фото 1
Cудді шоу Голос країни

Уже на початку 2019 року на телеканалі 1+1 стартує новий – 9 сезон вокального шоу Голос країни. Хто ж вирішуватиме долю учасників проекту? До вашої уваги імена тренерів!

Прем'єра шоу Голос країни 9 потішить прихильників яскравими номерами та потужним вокалом. Оцінювати виступи учасників будуть їхні наставники. Хто ж посяде тренерські крісла?

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Першим оголошеним тренером нового Голосу став Потап. Успішний продюсер, шоумен та артист за чотири сезони проекту вже встиг стати улюбленцем глядачів, тож і в 9 сезоні він шукатиме найкращі українські таланти.

Потап - суддя Голосу 2019 - фото 294942
Потап - суддя Голосу 2019

Наступною розсекретили Тіна Кароль, яка займе тренерське крісло вже вшосте. За час тренерства її підопічні двічі здобували перемогу – Антон Копитін у п'ятому сезоні та Олександр Клименко у сьомому. Чи вдасться зірці знову стати тренером-переможцем?

Тіна Кароль - тренер шоу Голос країни 9 - фото 294943
Тіна Кароль - тренер шоу Голос країни 9

Новим обличчям серед наставників шоу став MONATIK. Досі співак був тренером "Голосу. Діти" та разом з підопічною Данелією Тулешової здобув перемогу.

Монатік буде суддею дорослого Голосу - фото 294947
Монатік буде суддею дорослого Голосу

Ім'я четвертого судді проекту стане відоме незабаром.

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