Голос країни 9 сезон 5 випуск: хто потрапив у команди тренерів

П'ятий випуск проекту Голос країни 9 вийшов на телеекрани 17 лютого 2019 року. На талант-шоу змінився склад тренерів, а також з'явилися нові сюрпризи. Дізнайтеся, хто ж з учасників потрапив у шоу!

Голос країни повернувся! 17 лютого на каналі 1+1 показали п'ятий випуск нового сезону Голосу, зірковими тренерами якого стали Потап, Тіна Кароль, MONATIK і Dan Balan, а ведучими – незмінні Юрій Горбунов і Катерина Осадча. 9 сезон пройде під гаслом "Зірки серед нас".

Зазначимо, що у Голосі країни 9 "сліпі прослуховування" проходять традиційно: тренери, сидячи в червоних кріслах спиною до сцени, оцінюють винятково голос кожного учасника. Натиснувши кнопку, тренер розвертає своє крісло до вокаліста, тим самим запрошуючи стати учасником своєї команди. Також з'явилося нововведення: тепер є кнопка "Блок", яка дозволяє тренерам один раз за сезон заблокувати одного з суперників. До слова, у цьому випуску зібрали усі легендарні хіти.

Першими на сцену "Голосу" вийшли хлопці з гурту LEON VOCI. Парубки прагнуть зруйнувати стереотипи, пов'язані з оперним співом. Львів'яни мріють вирушити у світове турне, де вони зможуть популяризувати українську музику. Для "сліпих" прослуховувань вони обрали справжній шлягер – "We Are The Champions". Хлопцям вдалося запалити не лише публіку, а й змусити одного з зіркових тренерів натиснути на заповітну кнопку. До них повернулася неперевершена Тіна Кароль, яка зазначила, що виступ був крутим! Вона також додала, що хлопці уже є готовими артистами, а також підготувала їх до того, що колективу потрібно буде експериментувати з музичними напрямками та стилями.

Чарівна Марія Нікуліна з Полтави співає з самого дитинства. Дівчина зізнається, що буде співати перш за все душею. Крім того, вона вийшла на сцену, аби довести на власному прикладу, що немає нічого, що може нас зламати. Для участі вона обрала пісню "Nothing Compares To You". Уже після першого приспіву до учасниці повернулися Потап і Діма Монатік. Не змогла втриматися на місці й Тіна Кароль. Марія заявила, що прийти на це шоу – вельми складний для неї крок. Судді буквально засипали її компліментами та наголосили, що готові були б слухати її ще і ще. Дівчина вважала, що до неї ніхто не повернеться, тому обирати для неї – справжня несподіванка. Втім, після кількох секунд вагань, вона вирішила продовжити участь у проекті в складі команди Тіни Кароль.

На проект "Голос" прийшла справжня зірка. Сергій Костецький виграв другий сезон "Танців з зірками" з неймовірною Лілією Подкопаєвою. Сюди ж Сергій прийшов, аби виразити свої емоції через душу, а не тіло, як він це робить зазвичай. Для того, щоб вразити суддів, він обрав композицію Елвіса Преслі "A Little Less Conversation". Танцюристу вдалося розбурхати публіку. Не обійшлося й без натискання заповітної кнопки. До Сергія повернувся Dan Balan, який просто не міг всидіти на місці. Тіна Кароль похвалила його за те, що він наважився прийти на кастинг.

Перейняла естафету неймовірна Дарія Телітченко. Вона давно мріяла стати співачкою, але здійснити свою мрію заважала зайва вага. Саме вона стала причиною того, що дівчину постійно "відшивали". На "Голос" вона прийшла, адже тут ніхто не оцінює зовнішність: лише талант і голос. Суддів вона вразила виконанням пісні "Шаленій". Перший крок до здійснення її заповітної мрії зробив Діма Монатік, натиснувши на червону кнопку. Потап довго вагався, але вирішив теж повернутися до Дарії. Дівчина зізналася, що 5 років тому приходила на проект, але тоді до неї ніхто не повернувся. Перед нею стоїть вельми складний вибір, адже учасниця хотіла потрапити до Діми або Потапа. Дарія після нетривалих вагань долучилася до команди Діми Монатіка.

На сцену "Голосу" вийшов справжній фанат Тіни Кароль – 18-річний Данило Однораленко з Донецької області. Хлопець зізнався, що у його маленькому містечку надзвичайно складно розкрити свій творчий потенціал. Саме пісні Тіни Кароль дали йому наснагу не опускати руки та йти вперед. Хлопець зізнається, що вийти на сцену "Голосу" – справжній подвиг, адже він буде співати для Тіни. Ви ж не будете здивовані, що для "сліпих" прослуховувань він обрав саме її пісню "Космічні почуття". Приголомшена та зворушена Тіна Кароль довго вагалася, але таки натиснула на заповітну червону кнопку, чим неабияк потішила Данила. Тіні сподобалося те, як оригінально він переробив її композицію.

27-річна Каріна Соколовська прийшла на "Голос", аби виконати справжній хіт з фільму "Скажене весілля" – "Промені". Дівчина мріє познайомитися з Юрієм Горбуновим, Потапом і Дімою Монатіком. Саме участь у проекті, на її думку, дозволить їй брати участь у цьому "скаженому шоу-бізнесі". Солодкий голос Каріни не залишив нікого байдужим: вона не лише запалила публіку, а й неабияк потішила Потапа. Утім, на жаль, ніхто з зіркових тренерів так і не повернувся до неї. Тішить бодай той факт, що їй вдалося особисто познайомитися зі своїми кумирами.

Яна Клявіня з Латвії – кавер-співачка, але вона хоче почати співати свої пісні. Дівчині потрібен хороший наставник, який допоможе їй розкрити свій потенціал. Для участі вона обрала пісню "Прірва" гурту THE HARDKISS. Своїм потужним вокалом вона змусила повернутися Потапа. Не залишилася байдужою і Тіна Кароль. Потап відразу ж похвалив її вибір української пісні. Його приголомшила Яна своїм щирим і глибоким вокалом. Сама ж дівчина зізнається, що дуже довго йшла до участі на проекті. Вона додала, що більше не хоче бути "дівчиною, котра співає". Яна зізналася, що вибір надзвичайно складний: адже з одного боку вона співає пісні Потапа, а з іншого – вона відчуває певну схожість з Тіною. Саме до Тіни Кароль вона пішла у команду.

Володимир Зайончковський з Одеси працює на регіональному телебаченні. Саме з ним прокидаються одесити. Він мріє створити музичну авторську програму, до якої буде запрошувати зіркових гостей. На "Голос" він хоче потрапити, аби стати ближчим до тренерів. Це потрібно йому для того, щоби запрошувати їх до себе на ефіри. Вельми несподіваний метод зав'язування контактів. Для участі він обрав пісню "Don't Worry, Be Happy". Цікаво, що ніхто не натикав на кнопку протягом виконання пісні, і лише на останній секунді Дан Балан повернувся до Володі. Хлопець зізнався, що почав захоплюватися музикою ще зі школи, коли йому подарували гітару.

Наталія Корніленко з Ковеля розповіла про своє знайомство з Кузьмою Скрябіним. Співака на свій день народження запросив її брат. І саме в той роковий вечір Андрій Кузьменко почув, як співає Наталія і наголосив, що їй потрібно вибиратися з цього маленького містечка. На "Голос" вона прийшла, щоби заспівати у пам'ять про цього Великого Співака! Для "сліпих" прослуховувань вона обрала пісню "My Love". Незвичний тембр і ніжне виконання змусили репера Потапа натиснути на червону кнопку. Історія про Кузьму зворушила виконавця, довівши його до сліз. Він також відверто зізнався, що Андрія йому дуже не вистачає.

23-річний Євген Попов з Москви завжди мрія про сцену, але закомплексованість йому не дозволяла проявити свій талант. Парубок зізнався, що завжди був огрядненьким, і саме це стало причиною знущань з нього. Євген серйозно зайнявся своєю фізичною формою. Зараз він не лише співає, а й працює моделлю. Для участі він вибрав пісню "Nes Rules" чарівної Дуа Ліпи. Втім, на жаль, його оригінального виконання було недостатньо для того, щоби бодай один із зіркових тренерів повернувся до нього. Хлопець зізнався, що українська версія "Голосу" йому подобається, адже тут можна максимально розкрити свій потенціал.

28-річна Наталія Краснянська досягла неабиякого успіху в ресторанному бізнесі. У 24 роки вона стала директором ресторану, але це було не те, чого вона хотіла. Наталія завжди мріяла про сцену. У 2007 році вона представляла Україну на "Слов'янському базарі". Тоді вона отримала гран-прі і "пірнула" в шоу-бізнес, але він її розчарував. На "Голосі" вона хоче розпочати своє нове музичне життя. Для "сліпих" прослуховувань Наталія обрала пісню "Серце" Олександра Пономарьова. Пронизливе виконання не залишило байдужим Діму Монатіка, котрий повернувся до дівчини на останній секунді виконання. Наталія пообіцяла старатися та спробувати привести команду Монатіка до перемоги.

Наступною на сцену "Голосу" вийшла Світлана Гаєва. Вона зізналася, що співає будь-де, навіть на роботі. На проект вона прийшла, аби спробувати свої сили. Світлана мріє про свого слухача, і надіється, що саме це шоу допоможе втілити її мрію. Для "сліпих" вона обрала пісню "You've Got A Love". Чисте виконання не принесло дівчині бажаного результату. Тренери попросили її не засмучуватися та пробувати свої сили знову.

Влада Бердникова уже п'ять років ходить на кастинги "Голосу", але лише цьогоріч їй вдалося потрапити на "сліпі" прослуховування. Дівчина хоче, щоби її пісні звучали не лише в Україні, а й у Європі. Своїм прикладом Влада хоче показати, що ніколи не потрібно здаватися. Вона переконана, що успіх приходить до тих, хто наполегливо працює. Тренерів вона вирішила здивувати оригінальним виконанням справжнього хіта – пісні "Свята" гурту KAZKA. Влада буквально розкачала зал, а також змусила повернутися Діму Монатіка. Таким чином, вона стала передостанньою учасницею в його команді.

29-річна одеситка Настя Андрєєва усе своє життя займається співами. Дівчині шалено подобається проект "Танці з зірками", і вона мріє потрапити на нього у ролі запрошеної співачки. Піснею Вітні Х'юстон "I Wanna Dance With Somebody" Настя спробувала розвернути зіркових тренерів, і їй це вдалося. До красуні повернулися Потап, Тіна Кароль і Дан Балан. Дізнайтеся, кого обрала чарівна учасниця проекту. Потап пожартував, що участь у "Голосі" може допомогти Насті поборотися за перемогу у "Танцях з зірками". Монатік перепросив за те, що не повернувся, адже в нього залишилося останнє місце в команді. Настя хвильку вагалася й обрала команду Тіни Кароль. Цей крок вона назвала викликом для самої себе!

Останнім на сцену "Голосу" вийшов 18-річний Арсеній Журавель. З 13 років він намагався виступати на всіляких конкурсах, аби полегшити їхнє з мамою життя, адже, коли він був ще маленьким, його батьки розлучилися. Хлопець сподівається, що проект допоможе йому влаштувати безхмарне життя для найріднішої для себе людини. Їй він присвятив виконання пісні "Take on Me". З перших же секунд до талановитого парубка повернулися одвічні конкуренти: Тіна Кароль та Потап. Пізніше до них долучилися Діма Монатік і Дан Балан. Серце хлопцю підказало, що участь у проекті потрібно продовжувати в команді Потапа.

