GIO – Feeling so Lost: слухайте онлайн пісню на Нацвідбір Євробачення 2020

Співак GIO представив свою пісню до Нацвідбору на Євробачення 2020. Це лірична англомовна композиція під назвою "Feeling so Lost". Слухайте новий трек та вчіть слова!

Грузин GIO виступить у першому півфіналі Нацвідбору на Євробачення 2020, який відбудеться 8 лютого. Співак боротиметься за право представляти Україну в Роттердамі.

Грузин Gio з 15 річного віку живе в Україні. Тут він закінчив школу та університет. Тут він почав займатися музикою та співати. Хлопець брав участь у музичному шоу "Голос країни", а його основний музичний жанр – поп.

Слухати онлайн GIO – Feeling so Lost на відбір Євробачення 2020:

Текст і слова пісні "Feeling so Lost"

I remember that moment we met in a library

That second I knew that you are my destiny

You were so cute, too beautiful too

Guy like me wasn’t that good for you

And every second breathtake from that day I wanted to

Make you the happiest girl in the world

But you pushed me away, you were afraid

But somewhere inside you just want me to stay

Why you feeling so lost, I don’t understand

I’m the one you can trust all your fears and regrets

Why you feeling so lost, I don’t understand

I’m the one you can trust all your fears and regrets

By how many friends I’ve been told just to give it up

You better find someone else

But I was afraid to make a mistake

What if I’ll never love someone again

Why you feeling so lost, I don’t understand

I’m the one you can trust all your fears and regrets

Why you feeling so lost, I don’t understand

I’m the one you can trust all your fears and regrets

Why you feeling so lost

Why you feeling so lost

Why you feeling so lost

So lost

I remember that moment we met in the library

That second I knew that you are my destiny

You were so cute, too beautiful too,

Guy like me wasn’t that good for you

But why you feeling so lost, I don’t understand

I’m the one you can trust all your fears and regrets

Why you feeling so lost

