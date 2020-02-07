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Нацвідбір на Євробачення Найгірша подруга

GIO – Feeling so Lost: слухайте онлайн пісню на Нацвідбір Євробачення 2020

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співак GIO - фото 1
співак GIO

Співак GIO представив свою пісню до Нацвідбору на Євробачення 2020. Це лірична англомовна композиція під назвою "Feeling so Lost". Слухайте новий трек та вчіть слова!

Грузин GIO виступить у першому півфіналі Нацвідбору на Євробачення 2020, який відбудеться 8 лютого. Співак боротиметься за право представляти Україну в Роттердамі.

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Грузин Gio з 15 річного віку живе в Україні. Тут він закінчив школу та університет. Тут він почав займатися музикою та співати. Хлопець брав участь у музичному шоу "Голос країни", а його основний музичний жанр – поп.

Слухати онлайн GIO – Feeling so Lost на відбір Євробачення 2020:

Текст і слова пісні "Feeling so Lost"

I remember that moment we met in a library
That second I knew that you are my destiny
You were so cute, too beautiful too
Guy like me wasn’t that good for you

And every second breathtake from that day I wanted to
Make you the happiest girl in the world
But you pushed me away, you were afraid
But somewhere inside you just want me to stay

Why you feeling so lost, I don’t understand
I’m the one you can trust all your fears and regrets

Why you feeling so lost, I don’t understand
I’m the one you can trust all your fears and regrets

By how many friends I’ve been told just to give it up
You better find someone else
But I was afraid to make a mistake
What if I’ll never love someone again

Why you feeling so lost, I don’t understand
I’m the one you can trust all your fears and regrets

Why you feeling so lost, I don’t understand
I’m the one you can trust all your fears and regrets

Why you feeling so lost
Why you feeling so lost
Why you feeling so lost
So lost

I remember that moment we met in the library
That second I knew that you are my destiny
You were so cute, too beautiful too,
Guy like me wasn’t that good for you

But why you feeling so lost, I don’t understand
I’m the one you can trust all your fears and regrets

Why you feeling so lost

Слухайте також: Пісні учасників першого півфіналу відбору на Євробачення 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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