Привітання з Днем журналіста 2019 у прозі: побажання своїми словами

6 червня 2019 в Україні святкують День журналіста. Ми підготували для вас найкращі привітання з цим професійним святом українською мовою. Обирайте поздоровлення на свій смак та вітайте майстрів пера з їхнім днем!

У 2019 році День журналіста в Україні відзначають у четвер, 6 червня. Саме цієї дати Національну спілку журналістів прийняли до Міжнародної федерації журналістів. Якщо у вас є знайомі або друзі, які працюють в ЗМІ, не забудьте привітати їх з їхнім Днем!

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Вітаємо українських журналістів з їх професійним святом! Шлях журналіста непростий, потрібно боротися з багатьма спокусами й знаходити лазівки в системі. Нехай же ваша інформація завжди буде найсвіжішою та найцікавішою! Зі святом!

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Дорогий журналіст, ти буваєш в найрізноманітніших місцях, висвітлюєш спеціально для нас свіжі й цікаві новини. Дякуємо! Бажаю, щоб робота кипіла, новини були тільки позитивними та цікавими. З Днем журналіста України!

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У цей чудове професійне свято хочеться побажати головного: нехай і без того одна з найцікавіших робіт у світі стане ще більш захопливою та приємнішою! Нехай кожен день тебе оточують позитивні події, а ще добрі люди. Більше таких важливих для журналіста якостей, як сміливість, завзятість і навіть нахабність. І нехай твоє життя не обмежується улюбленою роботою. З днем ​​журналіста тебе!

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Вітаю тебе з професійним святом! Ти знаєш всі останні новинки й кожен день інформуєш людей. Нехай твоя робота буде безпечною, нехай будь-які тобі двері відчиняють вчасно. Нехай гострий розум веде тебе вперед, а в професії все буде без проблем, без прикрощів і турбот.

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Вітаю тебе з Днем журналіста України! Такі люди, як ти, допомагають нам завжди знати все найцікавіше і найважливіше, що відбувається у світі. Спасибі тобі за наші знання і те, що ми вільно орієнтуємося в сучасному житті.

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Ви – четверта влада. Саме так гучно, але небезпідставно обрану тобою професію прозвала сама історія. Тому в цей день дуже хочеться сказати тобі щире спасибі за те, що ти вибрав такий відповідальний і непростий труд. У кожній твоїй статті відчувається людина. Людина, яка по-особливому мислить, по-особливому дивиться на цей світ. І найголовніше: у цієї людини чесна і благородна позиція, а кожне її слово є аргументованим і вагомим. Так нехай кожен новий матеріал дається з легкістю. Зі святом!

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У тебе нема ніякої зброї, окрім паперу і ручки, – ти служиш у ЗМІ, ти майстер гострого слова. Журналіст знає завжди про всі події й поспішає про них розповісти. Бажаю більше пліток і інтриг, скандалів і вибухових матеріалів. Твоя праця стає нам у пригоді. Без тебе ми б не могли чесати свої язики. З професійним святом!

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У вас вже розлито? Чарки повні вина? Ловіть наші привітання – з Днем журналіста, з твоїм професійним Днем! Нехай забудуться високі слова, субординації, статті, що взяті з інтернету лише вчора, а вночі змінені в похміллі. Нехай щастить тобі в гонитві за сенсацією. Нехай репортажі викликають захоплення. І нехай багато буде грошей, щоб інфляція не змогла зжерти твій вклад зелених заощаджень.

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У цей день ми хочемо вам побажати гострого пір'я, влучних нотаток, безстрашних викриттів і удачі на цікавому, але часом ризикованому журналістському терені. Зі святом вас!

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Акулу пера від щирого серця вітаю з Днем журналіста! Ох, ну і вибрала ти собі професію – вдома тебе не застати, непосида. Весь час в роз'їздах, відрядженнях – то інтерв'ю, то стаття, то опитування. Будь здорова, нехай у тебе на все вистачає сил і енергії! І будь щаслива – так приємно бачити, як горять твої очі після вдалої статті!

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Ну, що, зі святом, друже – з Днем журналіста! Як тільки вас не називають: четверта влада, акули пера і навіть продажні писаки! Але в спілкуванні з тобою я відкидаю всі ці прізвиська – все ж таки перш за все ти мені не журналіст, а друг, який працює журналістом. Я бажаю тобі гострих тем, невичерпної наснаги та задоволення від творчості! Будь щасливий! Будь здоровий! Вітаю!

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Журналіста годують ноги – це відомо вже давно. Й обрати таку лінію – призначення. Щоб статті твої, влучали наче постріл. Щоб їх читали з насолодою. Тільки класних репортажів тобі, думок і статей. Від душі бажаю найцікавіших ідей! З Днем журналіста!

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З Днем Журналіста! Вітаємо! У своїй роботі – ти воїн, і письменник, і артист, адже свій ранок починаєш, безперечно, з огляду новин. Буває різне у твоїй роботі – небезпеки, натовпи, перекриті шляхи. Але ти здатний обійти та добратися до потрібного об'єкта. Бажаємо тобі сил, здоров'я, успіхів і удачі! Нехай ніяких перешкод не буде при виконанні завдань!

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Журналісти України, піднімайтесь на руїни! Тут спочиває Свобода, слово правди для народу! З професійним святом!

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Побажаємо тобі у День журналіста, щоб в тебе був нюх на сенсації, щоб ти знаходив новини першим. Нехай робота буде плідною, нехай зарплата буде великою, нехай журналістика приносить тобі задоволення, а ти їй – користь! З професійним святом!

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Всіх українських журналістів вітаємо з цим важливим днем! Ви вибрали тернистий шлях: на ньому зустрічаються безсонні ночі, невдячні люди, людський біль і величезні розчарування. Але з іншого боку цей шлях неймовірно цікавий, адже на ньому обов'язково будуть щирі вчинки, великі радості, приємні зустрічі та добрі серця. Так ідіть же по своєму шляху гідно! з Днем журналіста!

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Дорогі журналісти! Завдяки професії, вам доводиться бувати в різних точках усього світу. Саме ви стаєте найважливішими посередниками між народом і свіжими новинами. Ми дивимося на світ вашими очима, і в цей день говоримо вам величезне спасибі за виконану роботу! Нехай ваші видання процвітають, а новини будуть виключно цікавими та позитивними. З Днем журналіста України!

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Журналісти, ви звикли бути на барикадах, на мітингах шастати натовпом, бути занозою для депутатів. Коли тримаєш диктофон у руці, ти всемогутній! Нехай тебе боїться кожна скотиняка, адже ти можеш розкрити його таємницю і секрет. Вітаю тебе з Днем журналіста і бажаю тобі професійних перемог.

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Професія, яку ви собі обрали – кожен день знайомити людей з новинами. Що б не відбувалося у нас з владою, кому би ми скільки не заборгували – продовжуйте працювати далі! Бажаю робити репортажі з цікавих місць й щоб було менше нудних та прісних новин. З Днем журналіста!

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День журналіста в Україні – це особливе свято! Раз в рік вітають тих, хто стоїть на сторожі новин кожен день! Нехай буде мир, свобода слова, а ваша робота нехай буде недаремною та нехай несе істину. Зі святом!

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Не писака ти, а творець, майстер слова, акула пера! Нехай лається редактор, не бери близько до серця, це тимчасово. Грошей тобі багато, слави всенародної, поваги від колег. П'ємо за твоє здоров'я!

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