Гімн Українського Військового Забігу: гурт Мандри записав пісню для марафону Military Run

Лідер гурту "Мандри" Сергій Фоменко написав "Гімн Українського Військового Забігу Military Run" і присвятив його захисникам України. Слухайте музичну роботу, яка є ексклюзивним дарунком до проведення марафону!

Гурт "Мандри" записав цю пісню ще на початку січня та планував презентувати пісню для ЗСУ та Нацгвардії у травні в Маріуполі. Цей захід планували організувати одночасно з участю українських ветеранів у забігу "10 Soldiers Miles" в Чикаго. Проте плани змінила війна.

І ще: "Ой на лузі червона калина" зазвучала по-новому у виконанні хору в тисячу голосів

Через війну 28 травня відбудеться "Run for Ukraine in the USA". Українські ветерани, які перебувають на реабілітації у США, візьмуть участь у забігу у Чикаго. Вони долучаться до заходу на знак подяки американським друзям за потужну підтримку України, та в знак солідарності з ветеранами ЗС США.

Слухати пісню Мандри – Гімн українського військового забігу MILITARY RUN:

До теми: ТІК презентував новий воєнний кліп на знамениту пісню "Так, я люблю Україну"