На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
"Ой на лузі червона калина" зазвучала по-новому у виконанні хору в тисячу голосів
-
- 111
У Таллінні відбувся благодійний концерт, у рамках якого естонський хор заспівав "Ой, у лузі червона калина". Це виконання точно зворушить кожного.
Так, пісня "Ой, у лузі червона калина", яка стала не лише гімном січових стрільців, а й саундтреком російсько-української війни, пролунала під час концерту в Таллінні. Її виконав хор із кількох сотень естонських виконавців – і діти, і дорослі долучилися до цієї акції, яка покликана привернути більше світової уваги до війни в Україні, пишуть автори каналу Estonia Sings for Ukraine.
Це цікаво: Трирічний хлопчик з Ірпеня підкорив мережу, заспівавши "Stefania": щемливе відео
Адаптацією пісні для хорового виконання займався Йонас Тарм, диригент – Хірві Сурва. "Спів є одним із символом свободи в Естонії, наразі ми присвячуємо пісню боротьбі України за свободу", – йдеться в описі до відео
Усі зібрані кошти були направлені на придбання гуманітарної допомоги постраждалим від війни.
Читайте також: Боремося: дивіться кліп на нову пісню гурту TVORCHI, присвячену українцям
-
16:23Погода у червні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
-
15:51Дударик заспівав гімн ОУН, щоб подякувати Героям і для підняття бойового духу (ВІДЕО)
-
15:21З'явився віртуальний центр Дія.Бізнес: тут допомагають переселенцям в ЄС
-
14:51Магнітні бурі у червні 2022: календар, коли небезпечні дати в Україні
-
14:22Погода в Україні 28 травня: синоптик попередила про дощі та похолодання
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
13:52Натівські гаубиці FH70 вже знищують ворогів: дивіться відео від ЗСУ
-
13:19Картинки з Останнім дзвоником 2022: листівки і відкритки для вітання
-
12:53В Італії продають будинки за 1 євро: в чому полягає ідея
-
12:26Алкоголь під час війни: у МОЗ пояснили, чи допомагає спиртне зняти стрес
-
11:55"У порядного ґазди все має бути": українські воїни затрофеїли танк окупантів
-
11:21Замість дому – війна: БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ випустили болючий кліп на пісню "24/02"
-
10:55Вірші на Останній дзвоник 2022 від учнів і випускників 9-11 класу
-
10:22ТОП-3 поширені фейки про виїзд за кордон для чоловіків
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
09:51Як наш мозок реагує на зневоднення: несподівані ознаки
-
09:25Найкращі привітання з Останнім дзвоником 2022 для випускників
-
08:5145 українських слів, які характеризують погоду
-
08:19Як безпечно припаркуватися впритул без парктроніка: хитрість для водіїв
- 26 травня
-
20:52Французький журнал Charlie Hebdo вийшов з їдкими українськими карикатурами
-
20:2027 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:45У ЄС скасовують безкоштовний проїзд для українців: у яких країнах доведеться платити
-
19:11Як правильно заморозити хліб, аби він зберігався до 5 місяців
-
18:30Коли велосипедисти нехтують ПДР: поліція показала, чому важливо їздити за правилами
-
17:51У Маріуполі їздить авто з телевізором, по якому показують "правдиві" новини
-
13:52Натівські гаубиці FH70 вже знищують ворогів: дивіться відео від ЗСУ
-
10:22ТОП-3 поширені фейки про виїзд за кордон для чоловіків
-
08:5145 українських слів, які характеризують погоду
- 26 травня
-
19:45У ЄС скасовують безкоштовний проїзд для українців: у яких країнах доведеться платити
-
15:47"Ой на лузі червона калина" зазвучала по-новому у виконанні хору в тисячу голосів
-
12:23Смерть з косою: зірка "Скаженого весілля" зняла кумедне відео в образі Тимошенко
-
10:26Зброя вже в дорозі: посол України порівняв допомогу Німеччини з равликом
-
08:50Отчина, барза, хез, сланечнік: як звучать українські слова мовами країн-сусідів
- 25 травня
-
19:51Валерій Залужний потрапив до ТОП 100 найвпливовіших людей за версією TIME
-
17:55KALUSH і Сергій Притула розіграють рожеву панаму та приз Євробачення для допомоги ЗСУ
-
15:22Боремося: дивіться кліп на нову пісню гурту TVORCHI, присвячену українцям
-
12:21Жаліслива гуцульська "Гаївка" від Hutsul Planet ілюструє столітню боротьбу українців
-
09:27ЗСУ – найкращі! Потап присвятив новий трек українським захисникам
- 24 травня
-
19:17Де в інтернеті можна купити нові марки Укрпошти: перелік онлайн-магазинів
-
15:49Трирічний хлопчик з Ірпеня підкорив мережу, заспівавши "Stefania": щемливе відео
-
12:52Наскільки в Україні зросла вартість оренди житла – інфографіка
-
09:55Більшість українців "за" легалізацію зброї – результати опитування
- 23 травня
-
20:20"Я повернуся!": дивіться зворушливе відео від Посольства України у Польщі
-
17:22Пишу тобі листа: слухайте пісню від Ivan NAVI про майбутнє
-
13:55Так виглядає "Бандеромобіль": у ЗСУ показали страшний сон окупантів
-
11:19KOZAK SYSTEM випустили пісню "Азов – сталь" про захисників Маріуполя
- 22 травня
-
20:22У Мінцифрі нагадали, як не наражати себе на небезпеку під час зйомки окупантів для єВорог
-
17:47В Instagram стає популярним акаунт з фото, на яких можна скрізь роздивитися прапор України
-
14:50"F*ck Putin": Yungblud підтримав Україну посеред концерту – відео 18+
-
10:51Ласкаво просимо у пекло: воїни ЗСУ ефектно знищили ворожу БМП – відео