"Ой на лузі червона калина" зазвучала по-новому у виконанні хору в тисячу голосів

У Таллінні відбувся благодійний концерт, у рамках якого естонський хор заспівав "Ой, у лузі червона калина". Це виконання точно зворушить кожного.

Так, пісня "Ой, у лузі червона калина", яка стала не лише гімном січових стрільців, а й саундтреком російсько-української війни, пролунала під час концерту в Таллінні. Її виконав хор із кількох сотень естонських виконавців – і діти, і дорослі долучилися до цієї акції, яка покликана привернути більше світової уваги до війни в Україні, пишуть автори каналу Estonia Sings for Ukraine.

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Адаптацією пісні для хорового виконання займався Йонас Тарм, диригент – Хірві Сурва. "Спів є одним із символом свободи в Естонії, наразі ми присвячуємо пісню боротьбі України за свободу", – йдеться в описі до відео

Усі зібрані кошти були направлені на придбання гуманітарної допомоги постраждалим від війни.

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