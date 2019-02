Freedom jazz – Cupidon: слухати пісню на Нацвідбір Євробачення 2019

Утраїнський жіночий гурт Freedom-jazz презентував свою конкурсну композицію на Національний відбір на Євробачення 2019. Запальна пісня отримала назву "Cupidon", і вона зачарує вас з першої ноти. Слухайте!

Freedom jazz у складі Анастасії Малеги, Олександри Журби і Софії Павличенко представили пісню "Cupidon", з якою вони вперше візьмуть участь у відборі на Євробачення 2019. Саме дівчата завершать другий півфінал, виступивши 16 лютого під номером "8". Зацініть, чим вони готові вас вражати!

Слухати пісню Freedom-jazz – Cupidon на відбір Євробачення 2019:

Це цікаво: Конкурсна пісня Нацвідбору 2019 KAZKA – APART

Композиція написана англійською та французькою мовами, і навіть якщо ви не розумієте всіх слів – позитивний настрій вам забезпечений.

Текст і слова пісні "Cupidon"

You'll surely hear one day

His wings above your head

His eyes are pure

His game makes us mad

А Sweet voice sings: "Baby, do it!"

"Be closer and take it all"

He is the God of Love

His name is Cupid

When he shoots his golden arrow

Feel the heartbeat bom-bom-bom

Mi amour, attention!

If we met Cupidon!

Mon amour, attention!

Every kiss – c'est une bombe

When You're losing your mind in а lovegame

Trying again something new

His smile is wide

And he brings a gift for you

А Sweet voice sings: "Baby, do it!"

"Be closer and take it all"

He is the God of Love

His name is Cupid

When he shoots his golden arrow

Feel the heartbeat bom-bom-bom

Mi amour, attention!

If we met Cupidon!

Mon amour, attention!

Every kiss – c'est une bombe.

Слухайте також: Конкурсна пісня Ivan NAVІ на Нацвідбір 2019