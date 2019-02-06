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Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Freedom jazz – Cupidon: слухати пісню на Нацвідбір Євробачення 2019

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Прем'єра пісні Freedom-jazz - Cupidon - фото 1
Прем'єра пісні Freedom-jazz - Cupidon

Утраїнський жіночий гурт Freedom-jazz презентував свою конкурсну композицію на Національний відбір на Євробачення 2019. Запальна пісня отримала назву "Cupidon", і вона зачарує вас з першої ноти. Слухайте!

Freedom jazz у складі Анастасії Малеги, Олександри Журби і Софії Павличенко представили пісню "Cupidon", з якою вони вперше візьмуть участь у відборі на Євробачення 2019. Саме дівчата завершать другий півфінал, виступивши 16 лютого під номером "8". Зацініть, чим вони готові вас вражати!

Слухати пісню Freedom-jazz – Cupidon на відбір Євробачення 2019:

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Композиція написана англійською та французькою мовами, і навіть якщо ви не розумієте всіх слів – позитивний настрій вам забезпечений.

Текст і слова пісні "Cupidon"

You'll surely hear one day
His wings above your head
His eyes are pure
His game makes us mad

А Sweet voice sings: "Baby, do it!"
"Be closer and take it all"
He is the God of Love
His name is Cupid

When he shoots his golden arrow
Feel the heartbeat bom-bom-bom
Mi amour, attention!
If we met Cupidon!
Mon amour, attention!
Every kiss – c'est une bombe

When You're losing your mind in а lovegame
Trying again something new
His smile is wide
And he brings a gift for you

А Sweet voice sings: "Baby, do it!"
"Be closer and take it all"
He is the God of Love
His name is Cupid

When he shoots his golden arrow
Feel the heartbeat bom-bom-bom
Mi amour, attention!
If we met Cupidon!
Mon amour, attention!
Every kiss – c'est une bombe.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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