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Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

KAZKA – APART: слухати нову пісню на Нацвідбір Євробачення 2019

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Прем'єра пісні KAZKA – APART - фото 1
Прем'єра пісні KAZKA – APART

Гурт KAZKA нарешті оприлюднив конкурсну пісню на Національний відбір на Євробачення 2019. Музиканти поборються за путівку в Ізраїль з англомовною композицією APART. Слухайте новинку та вчіть слова хіта!

Саме KAZKA вважається головним фаворитом Нацвідбору на Євробачення 2019, тож конкурсної пісні групи ми чекали із нетерпінням. Вкотре підкорити українців музиканти на чолі із солісткою Олександрою Зарицькою спробують у другому півфіналі з піснею "APART". Зацініть і ви новий хіт!

Слухати онлайн пісню KAZKA – APART на Нацвідбір Євробачення 2019:

Слухайте також: Конкурсна пісня MARUV – For You для Нацвідбору

Текст і слова пісні KAZKA – APART

I am running circles
Then I fall
But there's something in this day so beautiful
Cause I welcome back my teasing hope

Of our Eden garden
I recall
While I'm fighting back the time that's taking toll

Приспів:

Apart
But not forever I'll go wherever
Apart
Until I find you, and stay beside you
Apart
We're bound and free and we'll never be
Apart
I know you'll be there I'm a believer

There's no perfect timing
Anymore
I won’t wait another second, I will soar
Now I feel so pure, I've found a cure

See our silver lining
Through the storm
See our future, take a chance, open the door

Приспів

Під вишнею криниченька, милого чекаю
Од любові до милого серце завмирає
Під вишнею криниченька, милого чекаю
Until I find you, and stay beside you

Ой ходила сива пава по крутесенькій горі
We're bound and free and we'll never be
Apart
Будемо з тобою, серце, і на небі й на землі
I know you'll be there I'm a believer

KAZKA – APART: слухати нову пісню на Нацвідбір Євробачення 2019 - фото 305044

Переклад пісні APART – ОКРЕМО

Я біжу колами
Тоді я падаю
Але є щось у цьому дні таке красиве
Що я вітаю повернення моєї дратівливої надії

З нашого райського саду
Я згадую
В той час, як даю відсіч часу, що потребує жертв

Приспів:

Окремо
Але не назавжди я поїду куди завгодно
Окремо
Поки не знайду тебе і не залишусь поруч
Окремо
Ми зв'язані і вільні, і ніколи будемо
Окремо
Я знаю, що ти будеш там, я вірю

Немає ідеального часу
Більше
Я не дочекаюсь ще секунду, я злечу
Тепер я почуваюсь такою чистою, я знайшла ліки

Побач промінь надії
Крізь шторм
Побач наше майбутнє, ризикни, відкрий двері

Приспів

Під вишнею криниченька, милого чекаю
Од любові до милого серце завмирає
Під вишнею криниченька, милого чекаю
Поки я не знайду тебе і залишусь поряд

Ой ходила сива пава по крутесенькій горі
Ми зв'язані і вільні, і ніколи будемо
Окремо
Будемо з тобою, серце, і на небі й на землі
Я знаю, що ти будеш там, я вірю.

Читайте також: Порядок виступів учасників у півфіналах Нацвідбору 2019

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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