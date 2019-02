KAZKA – APART: слухати нову пісню на Нацвідбір Євробачення 2019

Гурт KAZKA нарешті оприлюднив конкурсну пісню на Національний відбір на Євробачення 2019. Музиканти поборються за путівку в Ізраїль з англомовною композицією APART. Слухайте новинку та вчіть слова хіта!

Саме KAZKA вважається головним фаворитом Нацвідбору на Євробачення 2019, тож конкурсної пісні групи ми чекали із нетерпінням. Вкотре підкорити українців музиканти на чолі із солісткою Олександрою Зарицькою спробують у другому півфіналі з піснею "APART". Зацініть і ви новий хіт!

Слухати онлайн пісню KAZKA – APART на Нацвідбір Євробачення 2019:

Текст і слова пісні KAZKA – APART

I am running circles

Then I fall

But there's something in this day so beautiful

Cause I welcome back my teasing hope



Of our Eden garden

I recall

While I'm fighting back the time that's taking toll

Приспів:



Apart

But not forever I'll go wherever

Apart

Until I find you, and stay beside you

Apart

We're bound and free and we'll never be

Apart

I know you'll be there I'm a believer



There's no perfect timing

Anymore

I won’t wait another second, I will soar

Now I feel so pure, I've found a cure



See our silver lining

Through the storm

See our future, take a chance, open the door

Приспів

Під вишнею криниченька, милого чекаю

Од любові до милого серце завмирає

Під вишнею криниченька, милого чекаю

Until I find you, and stay beside you

Ой ходила сива пава по крутесенькій горі

We're bound and free and we'll never be

Apart

Будемо з тобою, серце, і на небі й на землі

I know you'll be there I'm a believer

Переклад пісні APART – ОКРЕМО

Я біжу колами

Тоді я падаю

Але є щось у цьому дні таке красиве

Що я вітаю повернення моєї дратівливої надії

З нашого райського саду

Я згадую

В той час, як даю відсіч часу, що потребує жертв

Приспів:

Окремо

Але не назавжди я поїду куди завгодно

Окремо

Поки не знайду тебе і не залишусь поруч

Окремо

Ми зв'язані і вільні, і ніколи будемо

Окремо

Я знаю, що ти будеш там, я вірю

Немає ідеального часу

Більше

Я не дочекаюсь ще секунду, я злечу

Тепер я почуваюсь такою чистою, я знайшла ліки

Побач промінь надії

Крізь шторм

Побач наше майбутнє, ризикни, відкрий двері

Приспів

Під вишнею криниченька, милого чекаю

Од любові до милого серце завмирає

Під вишнею криниченька, милого чекаю

Поки я не знайду тебе і залишусь поряд

Ой ходила сива пава по крутесенькій горі

Ми зв'язані і вільні, і ніколи будемо

Окремо

Будемо з тобою, серце, і на небі й на землі

Я знаю, що ти будеш там, я вірю.

