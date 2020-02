Фільми і серіали від Netflix, заборонені у різних країнах

Netflix вперше опублікувала список контенту, який був заборонений до перегляду в рамках платформи в різних країнах світу.

У В'єтнамі заборонений фільм Стенлі Кубрика Суцільнометалева оболонка, де показують війну в цій країні. У Сінгапурі недоступна картина Мартіна Скорсезе Остання спокуса Христа і бразильська комедія Останнє похмілля, серіал Незв'язні, документальний фільм The Legend of 420 і шоу Cooking on High про страви з марихуани.

У Німеччині не можна подивитися хорор Ніч живих мерців, в Новій Зеландії документальний фільм про самогубства Міст.

У Саудівській Аравії Netflix серіал Патріотичний акт з Хасаном Мінхаджем дозволений за винятком одного епізоду, в якому Мінхадж критикує Ер-Ріяд за вбивство журналіста Джамаля Хашоггі. За запевненням Netflix, це єдині дев'ять випадків блокування контенту через цензуру. Компанія пообіцяла щорічно публікувати такі звіти.

