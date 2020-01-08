Серіал Відьмак: у Netflix нарешті пояснили часові лінії (фото)

Серіал "Відьмак" зібрав чимало неоднозначних відгуків, але питання з таймлайном багатьох глядачів збило з пантелику. Тому творці роз'яснили часові лінії у кожному з епізодів.

Стрімінговий сервіс Netflix вирішив нарешті пролити світло на таймлайн першого сезону серіалу "Відьмак". Саме стрімка зміна часів та ліній і викликала найбільше невдоволення у критиків. І поки тривають суперечки, чи це крута родзинка, чи даремні дії, творці зробили мапу подій.

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І хоч шанувальникам книг було трохи легше розібратись з сюжетом, то іншим було складніше розуміти, коли взагалі відбуваються події з головними персонажами. До слова, шоураннерка Лорен Хіссрік пояснила, що вирішила зробити такий трюк, оскільки її надихнув "Дюнкерк" Крістофера Нолана.

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