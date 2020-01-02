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Відьмак та Ірландець: Netflix назвав 10 своїх найуспішніших фільмів і серіалів

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Відьмак потрапив у ТОП 10 фільмів і серіалів Netflix - фото 1
Відьмак потрапив у ТОП 10 фільмів і серіалів Netflix

Стрімінговий сервіс Netflix назвав фільми та серіали, які дивилися найбільше у 2019 році. Цей рейтинг вони склали, фіксуючи кількість акаунтів, які подивилися 2 або більше хвилини фільму або серіалу у перші 28 днів, після того як він вийшов.

Перше місце посів комедійний детектив "Загадкове вбивство" (Murder Mystery) з Адамом Сендлером і Дженніфер Еністон – 30,9 мільйона користувачів подивилися його за 72 години після релізу, це рекордний показник для Netflix.

І ще: Netflix шукає на роботу відьмака

У топ-10 також потрапив серіал "Відьмак", прем'єра якого відбулася тільки 20 грудня, що не завадило йому вибитися в лідери. Крім них, у рейтингу – 3 сезон "Дуже дивних справ", "Ірландець" Мартіна Скорсезе, бойовик Майкла Бея "Примарна шістка" з Раяном Рейнольдсом і трилер "Розбійники з великої дороги", головні ролі у якому виконали Кевін Костнер і Вуді Харрельсон.

Дивіться топ-10 фільмів і серіалів за версією Netflix:

1. Загадкове вбивство (Murder Mystery)

2. Дуже дивні справи. 3-й сезон (Stranger Things)

3. Примарна шістка (6 Underground)

4. Суперсімейка 2 (Incredibles 2)

5. Ірландець (The Irishman)

6. Відьмак. 1 сезон (The Witcher)

7. Потрійний кордон (Triple Frontier)

8. Звабливий, поганий, злий (Extremely Wicked, Evil And Vile)

9. Академія "Амбрелла". 1 сезон (The Umbrella Academy)

10. Розбійники з великої дороги (The Highwaymen)

Окремо Netflix назвали найпопулярніші документальні фільми і серіали, стендапи, дитячі й іноземні фільми, які стрімінговий сервіс представив у 2019 році. З переліком ознайомлюйтесь тут.

Читайте також: Нововведення Netflix обурило режисерів: що ж такого придумав сервіс?

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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