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Фейковий трейлер God of War: Definitive Edition набрав більше мільйона переглядів: відео
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Трейлер God of War: Definitive Edition, передбачуваної фінальної версії хіта 2018 року для PS5, з'явився на YouTube-каналі PIayStation. Хоча матеріал фальшивий і гру не створюють, відео вже набрало більше мільйона переглядів!
Трейлер Definitive Edition зібраний з фрагментів трейлера God of War: Ascension, підготовленого в рамках Super Bowl 2013. Автор використовує знайомий логотип як аватар каналу і в назві PlayStation другою буквою є прописна "i" замість малої "l".
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На каналі є і інші підроблені тизери, але жоден з яких не отримав такої широкої популярності, як God of War: Definitive Edition. Варто згадати і The Last Of Us: Homecoming – передбачувану третю частину серії.
У міру збільшення кількості переглядів роликом обманюється все менше гравців, але навіть серед останніх коментарів можна знайти людей, які чекають реліз фальшивої гри, і висловлюють думку про рішення PlayStation. Користувачі пишуть: "Може, ви могли б випустити нову гру замість того, щоб продовжувати заробляти на тій самій?".
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