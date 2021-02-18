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Середньовічна GTA Rustler з'явилася у "ранньому доступі": відео

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Гра Rustler з'явилася у ранньому доступі - фото 1
Гра Rustler з'явилася у ранньому доступі

Щоб коротко описати яку-небудь гру, геймери раз у раз вдаються до порівнянь. І одне з найбільш зручних і зрозумілих пов'язане з Grand Theft Auto. "GTA про супергероїв", "японська GTA", "GTA про мафію" – прикладів за 20 з гаком років накопичилося чимало.

У випадку з Rustler, утім, самі розробники не соромляться прирівнювати своє творіння до екшену від Rockstar. І відсьогодні гравці можуть особисто переконатися в успішності подібного сусідства.

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Отже, олдскульний бойовик Rustler, також відомий як Grand Theft Horse, нарешті вийшов – правда, поки що у рамках програми "ранній доступ". Іншими словами, хоча будь-хто охочий вже може влаштувати формене свавілля у середньовічному містечку, автори ще не закінчили наводити лоску у грі. На честь релізу розробники навіть випустили абсолютно несерйозний (як і сама гра) трейлер.

Нагадаємо, що гра оповідає про пригоди простого хлопця Гая. Від життя він хоче зовсім малого – грабувати та вбивати людей, викрадати коней, а ще – взяти участь у Великому Турнірі й, зрозуміло, перемогти. Чи вдасться героєві виконати свої мрії? Хтозна.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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