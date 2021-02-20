У що грають українці: названа найпопулярніша відеогра

Компанії NielsenIQ і Wargaming представили результати першого в історії дослідження гравців у відеоігри в Україні.Результати виявилися доволі цікавими.

За результатами дослідження, найпопулярнішою грою в Україні є World of Tanks – 16% респондентів грають в неї частіше за інші ігри, а 26% опитаних мінімум один раз зіграли в гру за останній місяць.

І ще: Dota стане серіалом: Netflix показав трейлер нового аніме

В першу п'ятірку найпопулярніших також входять FIFA20 / FIFA21, Minecraft, Grand Theft Auto V і Counter-Strike: Global Offensive. Десятку найпопулярніших ігор замикає World of Warcraft. Найвідомішою грою також стала World of Tanks: шутер знають 81% українських гравців. На другому місці Minecraft з 69% аудиторії, а на третьому Dota 2 з 68%.

Найпопулярнішими жанрами відеоігор в Україні стали Puzzle, Vehicle Shooter, Shooter і Simulation. Найчастіше в ігри цих жанрів грають 12%, 11%, 10% і 10% гравців відповідно. Час від часу українці в основному грають в ігри жанрів Shooter (38%), Simulation (32%), Action (31%) і Adventure (31%). Найпопулярнішими жанрами відеоігор, на які респонденти витрачають гроші, є Vehicle Shooter (8%) і Sport (7%). Середні витрати на місяць на ігри цих жанрів становлять 242 гривні і 342 гривні відповідно.

Це цікаво: Середньовічна GTA Rustler з'явилася у "ранньому доступі": відео