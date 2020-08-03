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Еліна Світоліна поділилася яскравими фото з мальовничої Корсики

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Еліна Світоліна - фото 1
Еліна Світоліна / xsport

Українська тенісистка Еліна Світоліна виклала фотографії зі свого відпочинку. Місце вона обрала дуже цікаве.

Світоліна воліла провести свою відпустку перед фіналом сезону у Франції, а точніше, на Корсиці.

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На фотографії вона зображена в одному зі стародавніх містечок цього острова. Еліна на оглядовому майданчику, звідки відкривається приголомшливий вид не тільки на древні стіни, але і на заспокійливі, надихаючі води океану. Світоліна дотримується карантину, тому навіть на фотографії вона в масці.

Еліна підписала свою фотографію так: #corsica you are quite something! Всього за день фото набрало більше 20 тисяч лайків і багато коментарів. Світоліна зараз відпочиває перед найвідповідальнішим відрізком сезону, в якому їй доведеться брати участь в US Open. Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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