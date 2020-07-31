Суркіс пригрозив звільнити усіх, якщо у Луческу нічого не вийде

Власник клубу Динамо Київ Ігор Суркіс представив гравцям команди нового тренера – знаменитого своєю роботою у донецькому Шахтарі Мірчу Луческу.

На думку Суркіса, якщо футболістам не вдасться навіть з ним домогтися успіху, то, швидше за все, доведеться повністю переформатувати команду.

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Про це президент клубу заявив під час вступної промови на презентації тренера і його штабу. "Для нас сьогодні дуже важливий день. Я б сказав, що урочистий день. Містер Луческу хоче трофеїв. Але не для себе, а, перш за все, для вас. Тому я представляю вам нового головного тренера. Ви всі його чудово знаєте. Багато хто з вас прекрасно пам'ятають, як тренером він вас же і обігрував. Тепер він прийшов сюди, щоб вирішувати інші завдання: обігравати тих, з ким він побудував систему і команду", – заявив Ігор Суркіс.

Такі слова власника клубу явно можуть зачепити вболівальників Динамо. Нагадаємо, призначення Луческу було вороже зустрінуте футбольними фанатами.

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