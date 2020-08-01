Роналду придбав шикарну яхту за 14 мільйонів євро

Дівчина футболіста Кріштіану Роналду Джорджіна Родрігес ділиться гарячими знімки на новенькій яхті. Шанувальники у захваті від закоханої парочки!

Зірка Ювентуса і збірної Португалії Кріштіану Роналду відсвяткував перемогу в чемпіонаті Італії покупкою двох дорогих іграшок.

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Знаменитий футболіст став власником розкішної яхти вартістю в 6,1 мільйона фунтів. Раніше Роналду орендував яхту Africa I у чартерної компанії, але тепер у нього є своя власна. Розкішна яхта з індивідуальним дизайном оснащена п'ятьма каютами, шістьма ванними кімнатами, двома зонами відпочинку, великою вітальнею, їдальнями, сучасною кухнею і вікнами в повний зріст, звідки відкривається захоплюючий панорамний вид на море.

Роналду вже випробував нову яхту разом з сім'єю. А разом зі своєю нареченою Джорджіною Родрігес хвалився фото новинки в Instagram.

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