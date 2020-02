Джокер претендує на Золоту малину: ось чому

Картина Джокер потрапила в номінацію "за найбільш безрозсудну зневагу до людського життя і суспільної власності".

Картина Джокер з Хоакіном Феніксом в головній ролі стала одним із тріумфаторів на церемонії нагородження премій Оскар 2020.

І ще: Мартін Скорсезе зізнався, що не дивився Джокера, і не планує цього робити

Однак крім такої престижної нагороди фільм також претендує на перемогу в антипремії Золота малина. Картина потрапила в номінацію "за найбільш безрозсудну зневагу до людського життя і суспільної власності". Ця категорія представлена ​​вперше. Також в нову номінацію потрапили і інші картини: "Перетягування через бетон" (Dragged Across Concrete), "Привиди Шерон Тейт" (The Haunting of Sharon Tate), "Хелбой" (Hellboy), "Рембо: остання кров" (Rambo: Last Blood).

Варто відзначити, що Джокер єдина оскароносна картина в списку кандидатів на "малину". Статуетка дісталася виконавцеві головної ролі Хоакіну Феніксу, для якого вона стала першою нагородою престижної кінопремії.

Читайте також: Житель Нью-Йорка зняв на відео культовий танець Джокера у реальному часі