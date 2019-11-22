Житель Нью-Йорка зняв на відео культовий танець Джокера у реальному часі

Мешканцю Нью-Йорка вдалося зловити актора Хоакіна Фенікса саме в той момент. Дивіться відео!

У мережі з'явилося відео зі зйомок Джокера режисера Тодда Філліпса. Жителю Нью-Йорка вдалося ″зловити″ актора Хоакіна Фенікса саме в той момент, коли він занурився в танець Джокера на сходах в нью-йоркському районі Бронкс.

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Після виходу фільму на екрани цей танець став культовим. Сходи, на яких танцював Джокер, вже стали визначною пам'яткою, яка зазначена на багатьох картах. Фанати фільму знаходять їх і намагаються повторити знаменитий танець.

Шанувальник фільму, який зумів зловити оригінальний танець Джокера ″в режимі реального часу″, знімав з вікна. Інтернет-користувачі зраділи рідкісним кадрам і назвали автора відео ″щасливчиком″ і ″свідком історичного моменту″.

A lucky fan saw the ‘Joker’ stair scene happen in real time pic.twitter.com/19TtUEEKGk — Culture Crave (@CultureCrave) November 14, 2019

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