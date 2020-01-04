Мартін Скорсезе зізнався, що не дивився Джокера, і не планує цього робити

Режисер Мартін Скорсезе розповів, що не дивився "Джокера" – справжній фільм-рекордсмен 2019 року з Хоакіном Феніксом у головній ролі. При цьому, раніше DC пропонували Скорсезе продюсувати стрічку.

Режисера не турбує те, що він ще не бачив фільм "Джокер" (та й не збирається).

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Я бачив ролики, – говорить Скорсезе. – Я знаю, про що це. Так що навіщо? Я і так зрозумів. Це добре.

Нагадаємо, вигаданий мегаполіс у світі Джокера багато в чому виріс з Нью-Йорка у фільмах Мартіна Скорсезе – "Таксист" і "Король комедії".

Раніше ж Мартін Скорсезе також заявляв, що фільми Marvel – це не кіно. А потім його донька загорнула новорічні подарунки для батька у папір з "марвелівськими" малюнками.

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