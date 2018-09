The Kooks випустили свіжий альбом Let's Go Sunshine: слухайте всі треки

Новий альбом The Kooks - Let's Go Sunshine / Genius

Британський інді-рок-гурт The Kooks потішили фанатів новою платівкою під назвою "Letʼs Go Sunshine". Слухайте пісні з нового альбому разом з Радіо МАКСИМУМ!

Британці The Kooks випустили першу платівку за останні чотири роки, яка одразу ж припала до душі фанатам. Альбом "Letʼs Go Sunshine" зібрав 14 повноцінних треків та Intro до них. Відзначимо, що одна з пісень нового студійника - All the Time - нещодавно отримала кліп, який зібрав понад 1,6 млн переглядів.

Зацініть кліп All the Time тут

The Kooks - Letʼs Go Sunshine: слухайте альбом онлайн:

