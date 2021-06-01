На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
ДРУЗІ: як змінилися головні герої серіалу за 27 років
-
- 1200
Серіал ДРУЗІ вважається культовим і найкращим серед комедійних фільмів за всю історію кінематографа. Днями HBO відродила легендарну стрічку. Пропонуємо вам подивитися, в якій зараз формі Фібі та Моніка, Рос і Чендлер, Рейчел та Джої!
Прем'єра спецепізоду "ДРУЗІ: Возз'єднання" відбулася 27 травня 2021 року. Зірки возз'єдналися на знімальному майданчику через цілих 17 років! Ми вирішили згадати, якими були відомі актори в першій серії серіалу і як вони змінилися зараз. Далі про акторів розповідає Радіо МАКСИМУМ.
До теми: Понад 100 хвилин ностальгії: головні зворушливі моменти зі спецвипуску ДРУЗІ: ВОЗЗ'ЄДНАННЯ
Моніка
Моніка – молодша сестра Роса Геллера. У дитинстві вона була доволі повною, через що неймовірно комплексувала. Але через якийсь час дівчина взяла себе в руки, сильно схудла і перетворилася на красиву, витончену жінку. "Родзинка" Моніки – перфекціонізм: вона не переносить, коли щось стоїть не своєму місці, завжди вимагає ідеального порядку. А ще Кортні єдина актриса в серіалі, яка жодного разу не номінувалася на премію Еммі за роль в серіалі.
Рейчел
Якщо дивлячись на Дженніфер Еністон, вам не хочеться назвати її Рейчел, дуже ймовірно, що вам ще немає 25 років. Або вам за 55. Всі ж інші пам'ятають її зворушливою "татовою донькою" з серіалу Друзі. Причина в тому, що цей проект був культовим для цілого покоління. Актриса почала зніматися в серіалі у віці 25 років. З того моменту на її рахунку вже понад 150 фільмів і серіалів, прекрасна кар'єра і безліч інших премії. Ось тільки зовні актриса змінилася мало. У свої 50 Дженіфер у прекрасній формі і чудово виглядає!
Чендлер
У реальному житті у Метью Перрі доля склалася не найкращим чином. Всі довгі роки зйомок в серіалі актор зловживав алкоголем, змішуючи його з медикаментами. В одному з інтерв'ю Метью зізнався, що в найскладніші періоди він міг щодня пити горілку і вживати по 30 таблеток, які продавали тільки за рецептом. Однак залежність актора не відбилася ні на успіху серіалу, ні на процесі зйомок, адже він ніколи не з'являвся на знімальному майданчику в нетверезому вигляді. Впоратися з проблемами йому допоміг друг, Девід Швіммер. Мабуть, друзі – найцінніше, що придбав Метью Перрі. Адже у свої 49 років він так і не завів сім'є і ніколи не був одружений.
Фібі
Найбільш життєрадісна роль в серіалі дісталася Лізі Кудроу. Роль навіженої і легковажної Фібі принесла молодій актрисі перемогу в престижній премії Еммі, на яку за свою кар'єру Ліза номінувалася сім разів. Роль Фібі для Кудроу стала вершиною кар'єри, актриса знімалася в різних фільмах і серіалах, проте жоден з проектів не став таким популярним як Друзі. Ліза Кудроу – єдина актриса з жіночої трійки Друзів, яка вдало вийшла заміж. З 1995 року актриса одружена з Мішелем Стерном, з яким виховує спільного сина.
Рос
Девід після закінчення серіалу не закинув роботу в сфері кінематографа: він почав займатися режисурою. До речі, десять епізодів Друзів були зрежисовані саме ним. Девід брав участь і в іменному проекті Метта Леблана Джоуї, а в 2007 дістався до великого кіно, знявши комедію Біжи, товстун, біжи. Цікаво, але режисери спочатку не планували, що стосунки Роса і Рейчел стануть такою величезною частиною шоу. Вони розробили цю сюжетну лінію, побачивши природні відносини Девіда з Дженніфер Еністон.
Джої
Метт Леблан домігся величезного успіху в своєму ситкомі Episodes, де зіграв перебільшену версію самого себе. Він також взяв на себе іншу роль у 2016 році, коли було оголошено, що актор представить Top Gear. Факт: Метт серйозно травмувався під час зйомок The One Where No One's Ready. Коли він і Метью Перрі мчали, щоб дістатися до великого крісла, він впав на підлогу і вивихнув плече, саме тому Джої носив слінг протягом декількох епізодів третього сезону.
Це цікаво: Кортні Кокс і Ед Ширан повторили знаменитий танець Моніки і Росса з серіалу Друзі: відео
-
16:21Вилита Меган Фокс: Юлія Саніна підкорила фанатів сміливим образом
-
16:09Фільм Пригоди Паддінгтона 2 на Rotten Tomatoes втратив свій рейтинг, і ось чому
-
15:4983-річний Harley-Davidson продали у 350 разів дорожче, ніж він коштував спочатку
-
15:31ДРУЗІ: як змінилися головні герої серіалу за 27 років
-
15:22В останній день весни Карпати рясно засипало снігом: фото
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
14:54Усі версії iPhone 13 отримають флагманські камери: інсайдери
-
14:33Знайдіть матусю: цю красуню плутають з її донькою (відео)
-
14:17Дивіться, як виглядає нова пасія Бреда Пітта
-
13:52Ці дурні звички "крадуть" нашу продуктивність
-
13:39Відомий шеф-кухар показав на відео, як ідеально приготувати курку: простий рецепт
-
13:20В австралійському заповіднику оселилися "безвухі дракони"
-
13:05ТОП 10 пісень Євробачення 2021 за результатами пошуку на YouTube
-
12:44Аніта Луценко розповіла, скільки можна їсти фруктів і ягід
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:34Український футболіст потрапив на обкладинку футбольного симулятора
-
12:19ТОП 5 найкращих серіалів весни 2021, як ви могли пропустити
-
11:49Памела Андерсон продає розкішний особняк з приватним пляжем на березі океану: фото
-
11:17Три знаки Зодіаку, на яких чекає кар'єрний ріст у червні
-
10:46Океан Ельзи feat alyona alyona – Країна дітей: артисти випустили спільний проникливий кліп
-
10:19Xiaomi представила надшвидку зарядку HyperCharge
-
09:45З першим днем літа: картинки і листівки для привітання на 1 червня 2021
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 червня
-
08:48В Ізраїлі зняли практично всі карантинні обмеження
-
08:22Вода з лимоном натщесерце: дієтологи назвали несподівані ефекти
-
14:33Знайдіть матусю: цю красуню плутають з її донькою (відео)
-
12:19ТОП 5 найкращих серіалів весни 2021, як ви могли пропустити
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 червня
-
07:51На річці Гудзон у Нью-Йорку з'явився футуристичний парк Little Island: відео
- 31 травня
-
20:44Темна сторона: астрологи назвали декілька безсердечних знаків Зодіаку
-
19:22Забудь про бар: холостяцькі вечірки, які вражають (фото)
-
16:30ТОП 7 нових серіалів червня 2021, які сподобаються всім
-
14:25ТОП 3 програми, які допоможуть кинути курити
-
12:19Найпопулярніші пісні травня: плейлист нових зарубіжних хітів
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 31 травня
- 30 травня
-
20:50Дівчина тижня: зухвала стрибунка з трампліна Юліане Зайфарт, яка оголилася для Playboy
-
18:48Водійські хитрощі: 3 перевірених способи, як поміняти колесо автомобіля без домкрата
-
16:19Гороскоп на цей тиждень 31 травня – 6 червня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:20Нова музика весни 2021: добірка кліпів, які гідні вашої уваги
-
12:15Погода у червні 2021 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
-
09:24Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 травня
-
08:19Любовні пригоди чекають на ці 4 знаки Зодіаку на початку літа
- 29 травня
-
21:45МАНЧЕСТЕР СІТІ ▶ ЧЕЛСІ онлайн трансляція: дивитись фінал Ліги чемпіонів 2021
-
18:18Як схуднути за допомогою бігу: 5 відповідей на важливі питання
-
14:20Кінопрем'єри червня 2021: найкращі нові фільми, які варто переглянути
-
12:15Магнітні бурі у червні 2021: календар, коли небезпечні дати в Україні
-
10:43Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 травня
-
08:13Учені назвали приємне заняття, яке може замінити вам тренування
- 28 травня
-
21:49Які сексуальні фантазії найчастіше навідують чоловіків, а які – жінок: дослідження
-
19:13Як безпечно подорожувати літаком під час пандемії COVID-19: 5 дієвих порад