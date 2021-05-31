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Кортні Кокс і Ед Ширан повторили знаменитий танець Моніки і Росса з серіалу Друзі: відео
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Пам'ятайте танець Моніки і Росса в шостому сезоні, коли вони знімалися у новорічному шоу? Через багато років актриса повторила його, але вже зі співаком Едом Шираном. І ми впевнені, що він палкий шанувальник "Друзів", інакше чому він ідеально знає кожен рух?
Співак Ед Ширан опублікував в Instagram відео, на якому разом з Кортні Кокс виконує танець Моніки і Росса з 10 епізоду 6 сезону серіалу "Друзі". "У нас був свій реюніон на цих вихідних", – підписав пост Ширан, натякаючи на спеціальний епізод серіалу "Друзі: Возз'єднання", який вийшов 27 травня на HBO Max.
І ще: Друзі повернулися: де дивитися онлайн спецвипуск улюбленого серіалу
За сюжетом епізоду з "халтуркою" Моніка і Росс потрапляють на Новорічне шоу Діка Кларка, шанувальниками якого є з дитинства. Відчайдушно бажаючи потрапити в кадр, брат і сестра вирішують виконати свій фірмовий танець.
Ролик Еда Ширана подивилися понад п'ять мільйонів разів.
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