Понад 100 хвилин ностальгії: головні зворушливі моменти зі спецвипуску ДРУЗІ: ВОЗЗ'ЄДНАННЯ

Спеціальний випуск "Друзі: Возз'єднання" вийшов 27 травня на HBO Max: шість акторів культового серіалу зустрілися через 17 років після зйомок останньої 236 серії. Коротко розповідаємо про головні моменти нового епізоду.

Новий випуск "Друзі: Возз'єднання" – це по суті понад 100 хвилин ностальгії в чистому вигляді, від якої ви точно розридаєтеся. Розповідаємо, як пройшло перше з 2004 року повернення у знайомі локації – ту саму затишну нью-йоркську квартиру з фіолетовими стінами – неперевершених Моніки, Чендлера, Фібі, Росса, Джої і Рейчел, передає Радіо MAXIMUM.

До слова: Друзі повернулися: де дивитися онлайн спецвипуск улюбленого серіалу

Епізод починається так: у порожній павільйон у Каліфорнії заходить Девід Швіммер, виконавець ролі Росса Геллера. Після нього по черзі з'являються Ліза Кудроу (Фібі), Дженніфер Еністон (Рейчел), Метт Леблан (Джої), Меттью Перрі (Чендлер) і Кортні Кокс (Моніка). Обіймаються, плачуть, розглядають декорації, згадують історії, пов'язані з ними, сміються, дуріють. Всі, схоже, щиро зворушені зустріччю.



Моніка, Чендлер, Фібі, Росс, Джої і Рейчел зустрілися у павільйоні з рідними декораціями / Фото twitter

Спеціальний епізод складається з двох сегментів: ток-шоу з ведучим Джеймсом Корденом і аудиторією, що розташувалася біля того самого фонтану з заставки "Друзів" і мок'юментарі: актори бродять в декораціях студії, читають сценарії смішних і зворушливих моментів і дивляться невдалі дублі на старому телевізорі.

Головний секрет божевільного успіху серіалу полягав в атмосфері, яку й передали у свіжому випуску. "Друзі: Возз'єднання" не залишить байдужим жодного, навіть найсуворішого фаната. Якщо ви протримаєтеся без сліз до останніх хвилин, у фіналі все одно розридаєтеся разом з улюбленими акторами.

Ще більше спойлерів

Актори не пам'ятають деяких епізодів.

У випуску показали кілька нових невідомих дублів з "Друзів".

Меттью Перрі пригадав, як сильно на нього вплинули зйомки у серіалі.

Улюблені актори поділилися багатьма залаштунковими історіями зі зйомок.

Світові зірки (Леді Гага, Кара Делевінь, BTS, Сінді Кроуфорд, Джастін Бібер, Девід Бекхем та інші) розповіли, яку роль ситком відіграв у їхньому житті.



Друзі згадували зворушливі історії та дивилися невдалі дублі зі зйомок / Фото twitter Друзі згадували зворушливі історії та дивилися невдалі дублі зі зйомок / Фото twitter

Творці проєкту Девід Крейн, Марта Кауфман і Кевін Брайт також присутні у фільмі як почесні гості, розповідаючи, як їм вдалося придумати легендарний ситком і знайти артистів мрії.

Це приблизно той час у твоєму житті, коли друзі – це твоя сім'я, – згадує Девід Крейн, розповідаючи, як вони з подругою Мартою Кауфман додумалися створити ситком століття.

У фіналі спецвипуску режисери показали під сумну музику кадри зі зйомок першого сезону упереміш із записом "возз'єднання" у тих же локаціях і в тому ж складі, але цього року. Різниця між кадрами – 30 років. У будь-якому іншому випадку це б не мало настільки сильного ефекту, але йдеться про "Друзів", які для багатьох стали друзями без лапок. І відразу навертаються сльози – особливо, коли Кортні Кокс справедливо зауважує, що це їхня остання зустріч в такому складі і в цих декораціях.

Обережно, ще один спойлер!

They are my safe space. They are my comfort zone. Thank you for bringing an immense amount of joy into my life when i needed it the most. I’m forever grateful and my heart is full #FriendsReunion pic.twitter.com/LWFCMIvbLB — LW (@lalillaaa) May 28, 2021

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