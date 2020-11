Дослідження показало, яка гра викликає найбільшу напругу

Під час недавнього дослідження фахівці вивчили показники серцевого ритму геймерів, які проходили 16 популярних ігор. За підсумками аналізу вони назвали тайтли, які викликають найвищий рівень напруги.

Учасниками експерименту стали 14 досвідчених геймерів, які проводять за іграми не менше 15 годин на тиждень. Усім їм запропонували пограти в Among Us, Animal Crossing: New Horizons, Battlefield V, Call of Duty: Modern Warfare Remastered, Dark Souls 3, Doom, Fall Guys: Ultimate Knockout, FIFA 20, Fortnite, Grand Theft Auto 5, Mario Kart 8, Minecraft, Street Fighter V, The Elder Scrolls 5: Skyrim, The Sims 4 і UNO.

Найнапруженішою грою несподівано стала Mario Kart 8. Середній показати пульсу гравців за 30 хвилин її проходження виріс на 32,8%.

Другою стала FIFA 20, через яку серцевий ритм геймерів почастішав на 31,2%. До переліку також потрапили Call of Duty: Modern Warfare (29,6%), Dark Souls 3 (28,1%) і Fortnite (26,5%).

Дослідники представили дані й за іншим показником – піковому серцевому ритму. Найбільший короткочасний стрес відчувають гравці у Dark Souls 3. Під час битви з Мідіром Пожиратимем Темряви пульс одного з геймерів зріс на 98,4%.

У список ігор, здатних викликати прискорене серцебиття, разом з Dark Souls потрапили Fall Guys (короткочасне зростання серцевого ритму на 95,1%), Mario Kart 8 (73,4%), Street Fighter V (71,8%) і FIFA 20 (67,1%).

