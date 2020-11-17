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Науковці довели, що відеоігри позитивно впливають на здоров'я
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Вчені з Оксфордського університету довели, що відеоігри позитивно впливають на психічне здоров'я людини. Якщо ви граєте в Animal Crossing чотири години на день, то стаєте набагато щасливішим.
Уточнюється, що під час дослідження, фахівці вперше спостерігали за реальним ігровим процесом. У центрі дослідження були дві гри: симулятор Nintendo Animal Crossing і шутер EA Plants vs. Zombies: Battlefor Neighborville.
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"Спостереження за 3274 добровольцями показало, що чим більше геймери присвячували час улюбленій грі, тим частіше вони говорили про поліпшення самопочуття. Це підтвердили і анкети, які учасники заповнювали протягом усього дослідження", – йдеться у висновках вчених.
Провідний автор дослідження Ендрю Пшибільскі зазначив, що ігри варто сприймати як гідну форму дозвілля. "Було дивно, наскільки мало у ігрових компаній даних про своїх користувачів і як мало цих даних використано в попередніх дослідженнях про потенційну шкоду або користь відеоігор", – сказав Пшибільскі.
При цьому дослідники підкреслюють, що отримані дані не є карт-бланшем для безконтрольного проведення часу в іграх. "Я впевнений, що якщо експеримент буде продовжено, то ми дізнаємося і про токсичний вплив ігор", – вважає науковець.
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