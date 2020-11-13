PUBG Mobile: в Індії випустять незвичну версію популярної гри

PUBG Corp. створить дочірнє підприємство для розробки оригінальної версії PUBG Mobile для індійського ринку. Компанія також інвестує $ 100 мільйонів в ігрову індустрію, кіберспорт, IT і сферу розваг Індії.

2 вересня уряд Індії заборонив 118 китайських мобільних додатків, серед яких опинилася PUBG Mobile. За словами представників влади, так вони хочуть захистити суверенітет і цілісність країни. В кінці жовтня PUBG Corp. оголосила про припинення підтримки PUBG Mobile на території цієї країни.

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Компанія стверджує, що нова гра створена спеціально для індійського ринку, а її вміст буде відбивати місцеві вимоги та закони. Наприклад, при вбивстві персонажів червоний ефект був замінений на зелений, крім того, в грі будуть обмеження ігрового часу для молодих геймерів. Ця зміна була внесена після декількох смертей через ігрову залежність в Індії.

Крім того, гра забезпечить повну безпеку для користувача даних і буде проходити регулярні перевірки відповідних органів. Однією з умов повернення гри в країну стало те, що PUBG Corporation і її материнська компанія Krafton Inc. інвестують в країну 100 мільйонів доларів, які мають стимулювати розвиток місцевої індустрії відеоігор, кіберспорту, розваг та ІТ.

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