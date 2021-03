Дослідники з'ясували, як рівень тестостерону впливає на щедрість чоловіків

Науковці встановили зв'язок між рівнем тестостерону та егоїзмом при вирішенні фінансових питань. А також визначили нейронні механізми цього явища.

Китайські учені з Шеньчженського університету прийшли до висновку, що рівень тестостерону в організмі чоловіків впливає на їхню щедрість. Дослідження було опубліковане в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Відзначається, що для експерименту були обрані 70 добровольців у віці від 18 до 25 років. їх поділили на дві групи: в першій учасникам втирали в шкіру гель з високою концентрацією тестостерону, в іншій – плацебо.

Потім усім видали певну суму грошей, яку потрібно було розділити між близькими людьми, знайомими і собою. Як з'ясувалося, всі чоловіки приблизно однаково проявляли щедрість щодо близьких, а от у випадку з малознайомими людьми, ті, хто отримував тестостерон, були егоїстичнішими і залишили майже всю суму собі.

Фахівці стежили за активністю мозку учасників під час прийняття рішення за допомогою МРТ і з'ясували, що тестостерон впливає на активність в скронево-тім'яному переході мозку, що відповідає за емпатію.

