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Учені розповіли, яким жінкам чоловіки охочіше допомагають

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Чоловіки активніше допомагають жінкам з ерегованими сосками - фото 1
Чоловіки активніше допомагають жінкам з ерегованими сосками

Чоловіки з радістю піднесуть важку сумку або виконають непросте доручення, якщо перед ними буде жінка з ерегованими сосками. Принаймні про це свідчить одне з нещодавніх досліджень. Також таких жінок чоловіки частіше готові включати до свого кола спілкування.

Цікаво, що жінки не поділяють інших за таким принципом. Вони готові надати допомогу всім. Але при цьому не хочуть бачити дівчат з ерегованими сосками своїми подругами. Вчені пояснюють реакцію чоловіків тим, що вони приписують образам сексуальні переживання. Жінки – ні.

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У дослідженні брали участь 75 гетеросексуальних студентів і 346 студенток. Їм показували знімки повністю одягнених жінок із закритими обличчями. На деяких фото соски були ерегованими, на інших цього не було помітно через ретуш. Добровольці повинні були за шкалою від одного до дев'яти оцінити, чи готові вони надати допомогу жінці на фото.

Учені розповіли, яким жінкам чоловіки охочіше допомагають - фото 451247

Тепер автори дослідження виявили бажання вивчати реакцію добровольців на знімки жінок різного віку та статури й дізнатися, як на сприйняття ерегований сосків впливає вираз обличчя на фото.

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Джерело: Evolutionary Behavioral Sciences
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