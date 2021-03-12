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На Місяці планують створити глобальний банк сперми: для чого це робиться

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Учені пропонують створити Ноєвий ковчег на Місяці - фото 1
Учені пропонують створити Ноєвий ковчег на Місяці

Джекал Тханга з університету Аризони запропонував відправити на Місяць і заморозити репродуктивні клітини: сперму, яйцеклітини, спори та насіння – усіх 6,7 мільйона видів Землі. Він називає свій проєкт "глобальним страховим полісом".

Місячне сховище стане новим Ноєвим ковчегом, який врятує біорізноманіття в разі катастрофи, пише New York Post. Сам Тханга вважає, що люди повинні робити ставку на космічні програми, щоб зберегти життя у тому вигляді, в якому ми його знаємо.

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"Земля – ​​природно мінливе середовище", – говорить учений.

Планета стикається зі стихійними лихами, засухою, погрозами падіння метеорита або початку ядерної війни. Через таку нестабільність у земному сховищі зразки будуть уразливі.

Місяць – ідеальне місце. Він тектонічно стійкий, там холодно і немає погодних явищ або води, які б загрожували банку сперми. Тварини та люди його також не зможуть потривожити.

Команда Тханга вважає, що сховище можна побудувати всередині лавових труб – це тунелі прямо під поверхнею Місяця. Вони утворилися мільярди років тому, коли лава прокладала собі шлях через м'які породи. На Землі теж є такі труби, які за розмірами можна порівняти з тунелями метро. Вони легко руйнуються під час землетрусів, але на Місяці їх не буває.

На Місяці планують створити глобальний банк сперми: для чого це робиться - фото 451333
Так може виглядати банк сперми на Місяці

Місячні лавові труби у діаметрі близько 100 метрів. Вони захистять сховище від сонячної радіації, невеликих метеоритів і перепадів температур. Зразки репродуктивних клітин зберігатимуться у модулях кріогенної консервації. Насіння будуть охолоджуватися до -180 °C, а клітини тварин – до -196 °C. У приміщення сховища можна буде спуститися на ліфті. А вся система здатна працювати від сонячних батарей на поверхні.

Щоб доставити на Місяць приблизно 50 зразків кожного з 6,7 мільйона видів, потрібно буде запустити близько 250 ракет. Для порівняння, будівництво Міжнародної космічної станції потребувало 40 запусків.

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