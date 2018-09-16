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Дівчина тижня: гаряча українська ню-модель Інна Микитась, яка радує мережу пікантними фото
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Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Інна Микитась – спокуслива ню-модель та спортсменка з Дніпра.
Українська модель в стилі ню і спортсменка Інна Микитась – багатогранна особистість, в якій легко уживаються бійцівські якості і жіночність.
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До речі, красуня виступає за здоровий спосіб життя і природну красу. Модель активно займається карате Кіокушинкай. Крім того, дівчина – чемпіонка України з кікбоксингу.
Згідно з рейтингом, який зробив один з українських сайтів у 2014 році, Інна стала найкрасивішою боксеркою Європи. Дівчина розповіла, що цей рейтинг був для неї приємним сюрпризом. Адже кікбоксингом вона займалася лише два роки, а після перемоги в 2006 році кинула цей спорт – переключилася на карате і рукопашний бій. І, звичайно, подумати не могла, що через кілька років прославиться не силою, а красою свого тіла, коли в 2008 вирішила спробувати себе як фотомодель в жанрі ню.
Інна входить в ТОП-20 найкрасивіших українок.
Відомо, що у 2008 році Інну Микитась помітив фотограф, який запропонував зробити кілька фотосесій. Після першої зйомки Інна вирішила розвиватися в цьому напрямку.
У липні 2010 року вона відправила кілька знімків в Playboy Ukraine, після чого стала "дівчиною тижня" і потрапила на сторінки журналу. Також Інна була "дівчиною місяця" чоловічого журналу Ego, американського журналу Volo. У 2013 році увійшла в "топ 10 найкрасивіших спортсменок України".
Красуня вміло розмежовує спорт і фотозйомки. Для фотосесій Інна вибирає жіночні, романтичні образи. Результатами роботи 32-річна ню-модель з Дніпра часто радує своїх шанувальників в Instagram. Ми підібрали найбільш спекотні знімки дівчини. Насолоджуйтеся!
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