Дівчина тижня: епатажна та вибухова Ріта Ора, яка впевнено підкорює світ

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Ріта Ора – яскрава, епатажна, вибухова, талановита і дуже розкута британська співачка албанського походження.

Ріта Ора – талановита і успішна британська співачка і модель албанського походження, чиї музичні композиції не раз займали перші місця в хіт-парадах Європи.

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A post shared by RITA ORA (@ritaora) on Aug 18, 2018 at 1:01pm PDT

Дата народження: 26 листопада 1990 року (27 років);

Рідне місто: Приштина (колишня Югославія);

Ріст: 166 см;

Вага: 55 кг.

Цікаві факти про Ріту Ору

Співачка обожнює бургери. Дивлячись на неї, в це складно повірити. Пристрасть Ріти до бургерів настільки велика, що цю шкідливу їжу можна знайти навіть в її гримерці. Не ясно лише, їсть вона їх до концертів або відразу після.

A post shared by RITA ORA (@ritaora) on Aug 29, 2018 at 3:55am PDT

Ріта співала на розігріві у Coldplay на британських концертах одного з турів групи, а Кріс Мартін дуже допоміг їй в процесі роботи над дебютним альбомом.

Слідом за Lady Gaga, яка придумала шанувальникам спеціальне прізвисько "маленькі монстри", Ріта теж почала називати своїх фанів особливою словом "рітаботи".

На безлюдний острів Ріта взяла б з собою яскраво-червону помаду, бігуді і iPad.

Вона велика шанувальниця татуювань. Зараз тіло співачки прикрашає 14 малюнків, і це далеко не межа.

У Ріти понад 150 пар кросівок.

Її улюблене заняття – валятися в ліжку.

A post shared by RITA ORA (@ritaora) on Jul 22, 2018 at 6:35pm PDT

Відверті фото Ріти Ори

Яскрава, епатажна, вибухова, талановита і дуже розкута співачка Ріта Ора впевнено підкорює світ. Воно й не дивно, дівчина має в своєму арсеналі масу переваг. Вона красива, молода і сміливо йде в ногу з часом, що диктує нові тренди, одним з них є вміння оголюватися.

Співачка з задоволенням демонструє свої принади, з'являючись в пікантних нарядах як на концертах і червоних доріжках, так і на фотознімках в Instagram.

A post shared by RITA ORA (@ritaora) on Aug 24, 2018 at 4:26am PDT

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Найвідоміші хіти Ріти Ори

Rita Ora – Body on Me:

Rita Ora – Your Song:

Rita Ora – Anywhere:

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