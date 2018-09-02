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Дівчина тижня: епатажна та вибухова Ріта Ора, яка впевнено підкорює світ
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Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Ріта Ора – яскрава, епатажна, вибухова, талановита і дуже розкута британська співачка албанського походження.
Ріта Ора – талановита і успішна британська співачка і модель албанського походження, чиї музичні композиції не раз займали перші місця в хіт-парадах Європи.
Тут спекотно: Дівчина тижня: гаряча Настя Каменських та її найвідвертіші образи
Дата народження: 26 листопада 1990 року (27 років);
Рідне місто: Приштина (колишня Югославія);
Ріст: 166 см;
Вага: 55 кг.
Цікаві факти про Ріту Ору
Співачка обожнює бургери. Дивлячись на неї, в це складно повірити. Пристрасть Ріти до бургерів настільки велика, що цю шкідливу їжу можна знайти навіть в її гримерці. Не ясно лише, їсть вона їх до концертів або відразу після.
Ріта співала на розігріві у Coldplay на британських концертах одного з турів групи, а Кріс Мартін дуже допоміг їй в процесі роботи над дебютним альбомом.
Слідом за Lady Gaga, яка придумала шанувальникам спеціальне прізвисько "маленькі монстри", Ріта теж почала називати своїх фанів особливою словом "рітаботи".
На безлюдний острів Ріта взяла б з собою яскраво-червону помаду, бігуді і iPad.
Вона велика шанувальниця татуювань. Зараз тіло співачки прикрашає 14 малюнків, і це далеко не межа.
У Ріти понад 150 пар кросівок.
Її улюблене заняття – валятися в ліжку.
Відверті фото Ріти Ори
Яскрава, епатажна, вибухова, талановита і дуже розкута співачка Ріта Ора впевнено підкорює світ. Воно й не дивно, дівчина має в своєму арсеналі масу переваг. Вона красива, молода і сміливо йде в ногу з часом, що диктує нові тренди, одним з них є вміння оголюватися.
Співачка з задоволенням демонструє свої принади, з'являючись в пікантних нарядах як на концертах і червоних доріжках, так і на фотознімках в Instagram.
Найвідоміші хіти Ріти Ори
Rita Ora – Body on Me:
Rita Ora – Your Song:
Rita Ora – Anywhere:
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