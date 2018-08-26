Дівчина тижня: гаряча Настя Каменських та її найвідвертіші образи

Спокуслива Настя Каменських, яка часто радує своїх шанувальників відвертими фото і відео, – під прицілом спекотної рубрики на Радіо МАКСИМУМ. Насолоджуйтеся гарячими образами співачки!

Настя Каменських – одна з найбільш яскравих, красивих, сексуальних і талановитих співачок українського шоу-бізнесу. Струнка, стильна, молода і неймовірно спокуслива артистка отримала мільйонну армію шанувальників не лише завдяки яскравому та чистому вокалу, а й завдяки своїм апетитним формам.

Тут спекотно: Дівчина тижня: спокуслива українська телеведуча та фітнес-модель Coolbaba (18+)

A post shared by Настя Каменских (@kamenskux) on Dec 22, 2017 at 12:58am PST

Каменських – відома українська поп-співачка і широку популярність в Україні та за її межами дівчині принесли виступи у дуеті "Потап і Настя", що привернув увагу публіки веселими і хуліганськими піснями, фрази з яких швидко ставали крилатими.

Дата народження: 4 травня 1987 року (31 рік);

Місто: Київ;

Освіта: Вісконсинський міжнародний університет (США) в Україні, Печерська міжнародна школа;

Ріст: 175 см;

A post shared by Настя Каменских (@kamenskux) on Jul 6, 2018 at 8:36pm PDT

У 2009 році Настя була визнана найкрасивішою жінкою України за версією журналу "Viva".

У 2017 році Каменських почала самостійну творчу діяльність під псевдонімом NK. Співачка записала три сольні композиції, які вже стали хітами – "Дай мені", "Це моя ніч", і "Тримай". Нещодавно колекція Насті поповнилася піснею "LOMALA".

5 інтригуючих фактів про Настю Каменських

Вміє легко відшивати. "За мною закріпилася слава, що я можу некрасиво, по-французьки, нецензурно відправити в одне віддалене місце. Це для мене важлива річ. Свою репутацію і добру славу я заробила, заслужила і нікому її не віддам", – зізналася якось Настя.

Не відносить себе до загальноприйнятих стандартів краси. Настя вважає себе дівчиною в стилі pin-up: "Чорне волосся, червона помада, високі груди", проте в дитинстві дуже хотіла випрямити кучері і пофарбуватися.

A post shared by Настя Каменских (@kamenskux) on Jun 8, 2018 at 3:30am PDT

За вдачею однолюб. Багато людей через яскраву зовнішність і розкуту поведінку Насті Каменських приписують їй багато романів, але це не так. "Я зовсім не женуся за сексом – ні за лаштунками, ні в житті. Я однолюб. Мені цікавіше доходити до піку блаженства з однією людиною", – підкреслила красуня.

Не соромиться своїх форм. Володіючи пишними формами, Настя Каменських часто ставала героїнею відвертих фотосесій для чоловічих журналів. Худнути дівчина не планує: "У мене в житті був такий період, коли я була шалено худа. Так ось, це трохи не моє".

Не любить модельний бізнес. Свого часу Настя Каменських підкорювала подіум, але в підсумку вирішила змінити цю сферу на більш доброзичливу.

Гарячі фото Насті Каменських

На рахунку Насті безліч фотосесій у різних стилях та образах. Щоразу після появи нового відвертого фото красуні, користувачі мережі шаленіють та засипають співачку компліментами. І це не дивно! Після того, як співачка схудла і активно зайнялася спортом, її фігура стала справжнім зразком. Ділимося з вами найбільш сексуальними та провокаційними фото Каменських:

A post shared by Настя Каменских (@kamenskux) on Aug 16, 2018 at 2:10am PDT

A post shared by Настя Каменских (@kamenskux) on Aug 11, 2018 at 8:16am PDT

A post shared by Настя Каменских (@kamenskux) on Jun 20, 2018 at 12:19am PDT

A post shared by Настя Каменских (@kamenskux) on Jun 18, 2018 at 11:17am PDT

A post shared by Настя Каменских (@kamenskux) on Apr 19, 2018 at 11:23pm PDT

A post shared by Настя Каменских (@kamenskux) on Apr 6, 2018 at 10:25pm PDT

A post shared by Настя Каменских (@kamenskux) on Feb 5, 2018 at 11:13pm PST

A post shared by Настя Каменских (@kamenskux) on Feb 2, 2018 at 6:19am PST

A post shared by Настя Каменских (@kamenskux) on Dec 14, 2017 at 2:06am PST

A post shared by Настя Каменских (@kamenskux) on Nov 17, 2017 at 12:41am PST

A post shared by Настя Каменских (@kamenskux) on Oct 3, 2017 at 12:23am PDT

Читайте також: Дівчина тижня: тендітна та сексуальна екс-кохана Кличка Хайден Панеттьєрі