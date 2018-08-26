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Дівчина тижня: гаряча Настя Каменських та її найвідвертіші образи

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Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських

Спокуслива Настя Каменських, яка часто радує своїх шанувальників відвертими фото і відео, – під прицілом спекотної рубрики на Радіо МАКСИМУМ. Насолоджуйтеся гарячими образами співачки!

Настя Каменських – одна з найбільш яскравих, красивих, сексуальних і талановитих співачок українського шоу-бізнесу. Струнка, стильна, молода і неймовірно спокуслива артистка отримала мільйонну армію шанувальників не лише завдяки яскравому та чистому вокалу, а й завдяки своїм апетитним формам.

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Каменських – відома українська поп-співачка і широку популярність в Україні та за її межами дівчині принесли виступи у дуеті "Потап і Настя", що привернув увагу публіки веселими і хуліганськими піснями, фрази з яких швидко ставали крилатими.

Дата народження: 4 травня 1987 року (31 рік);
Місто: Київ;
Освіта: Вісконсинський міжнародний університет (США) в Україні, Печерська міжнародна школа;
Ріст: 175 см;

У 2009 році Настя була визнана найкрасивішою жінкою України за версією журналу "Viva".

У 2017 році Каменських почала самостійну творчу діяльність під псевдонімом NK. Співачка записала три сольні композиції, які вже стали хітами – "Дай мені", "Це моя ніч", і "Тримай". Нещодавно колекція Насті поповнилася піснею "LOMALA".

5 інтригуючих фактів про Настю Каменських

Вміє легко відшивати. "За мною закріпилася слава, що я можу некрасиво, по-французьки, нецензурно відправити в одне віддалене місце. Це для мене важлива річ. Свою репутацію і добру славу я заробила, заслужила і нікому її не віддам", – зізналася якось Настя.

Не відносить себе до загальноприйнятих стандартів краси. Настя вважає себе дівчиною в стилі pin-up: "Чорне волосся, червона помада, високі груди", проте в дитинстві дуже хотіла випрямити кучері і пофарбуватися.

За вдачею однолюб. Багато людей через яскраву зовнішність і розкуту поведінку Насті Каменських приписують їй багато романів, але це не так. "Я зовсім не женуся за сексом – ні за лаштунками, ні в житті. Я однолюб. Мені цікавіше доходити до піку блаженства з однією людиною", – підкреслила красуня.

Не соромиться своїх форм. Володіючи пишними формами, Настя Каменських часто ставала героїнею відвертих фотосесій для чоловічих журналів. Худнути дівчина не планує: "У мене в житті був такий період, коли я була шалено худа. Так ось, це трохи не моє".

Не любить модельний бізнес. Свого часу Настя Каменських підкорювала подіум, але в підсумку вирішила змінити цю сферу на більш доброзичливу.

Гарячі фото Насті Каменських

На рахунку Насті безліч фотосесій у різних стилях та образах. Щоразу після появи нового відвертого фото красуні, користувачі мережі шаленіють та засипають співачку компліментами. І це не дивно! Після того, як співачка схудла і активно зайнялася спортом, її фігура стала справжнім зразком. Ділимося з вами найбільш сексуальними та провокаційними фото Каменських:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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