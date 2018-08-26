На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Дівчина тижня: гаряча Настя Каменських та її найвідвертіші образи
-
- 969
Спокуслива Настя Каменських, яка часто радує своїх шанувальників відвертими фото і відео, – під прицілом спекотної рубрики на Радіо МАКСИМУМ. Насолоджуйтеся гарячими образами співачки!
Настя Каменських – одна з найбільш яскравих, красивих, сексуальних і талановитих співачок українського шоу-бізнесу. Струнка, стильна, молода і неймовірно спокуслива артистка отримала мільйонну армію шанувальників не лише завдяки яскравому та чистому вокалу, а й завдяки своїм апетитним формам.
Тут спекотно: Дівчина тижня: спокуслива українська телеведуча та фітнес-модель Coolbaba (18+)
Каменських – відома українська поп-співачка і широку популярність в Україні та за її межами дівчині принесли виступи у дуеті "Потап і Настя", що привернув увагу публіки веселими і хуліганськими піснями, фрази з яких швидко ставали крилатими.
Дата народження: 4 травня 1987 року (31 рік);
Місто: Київ;
Освіта: Вісконсинський міжнародний університет (США) в Україні, Печерська міжнародна школа;
Ріст: 175 см;
У 2009 році Настя була визнана найкрасивішою жінкою України за версією журналу "Viva".
У 2017 році Каменських почала самостійну творчу діяльність під псевдонімом NK. Співачка записала три сольні композиції, які вже стали хітами – "Дай мені", "Це моя ніч", і "Тримай". Нещодавно колекція Насті поповнилася піснею "LOMALA".
5 інтригуючих фактів про Настю Каменських
Вміє легко відшивати. "За мною закріпилася слава, що я можу некрасиво, по-французьки, нецензурно відправити в одне віддалене місце. Це для мене важлива річ. Свою репутацію і добру славу я заробила, заслужила і нікому її не віддам", – зізналася якось Настя.
Не відносить себе до загальноприйнятих стандартів краси. Настя вважає себе дівчиною в стилі pin-up: "Чорне волосся, червона помада, високі груди", проте в дитинстві дуже хотіла випрямити кучері і пофарбуватися.
За вдачею однолюб. Багато людей через яскраву зовнішність і розкуту поведінку Насті Каменських приписують їй багато романів, але це не так. "Я зовсім не женуся за сексом – ні за лаштунками, ні в житті. Я однолюб. Мені цікавіше доходити до піку блаженства з однією людиною", – підкреслила красуня.
Не соромиться своїх форм. Володіючи пишними формами, Настя Каменських часто ставала героїнею відвертих фотосесій для чоловічих журналів. Худнути дівчина не планує: "У мене в житті був такий період, коли я була шалено худа. Так ось, це трохи не моє".
Не любить модельний бізнес. Свого часу Настя Каменських підкорювала подіум, але в підсумку вирішила змінити цю сферу на більш доброзичливу.
Гарячі фото Насті Каменських
На рахунку Насті безліч фотосесій у різних стилях та образах. Щоразу після появи нового відвертого фото красуні, користувачі мережі шаленіють та засипають співачку компліментами. І це не дивно! Після того, як співачка схудла і активно зайнялася спортом, її фігура стала справжнім зразком. Ділимося з вами найбільш сексуальними та провокаційними фото Каменських:
Читайте також: Дівчина тижня: тендітна та сексуальна екс-кохана Кличка Хайден Панеттьєрі
-
19:39В Ізраїлі показали надмалий автомобіль-трансформер
-
19:13Кара Делевінь поділилася пікантним знімком
-
18:35Тайсон Ф'юрі під час бою повторив легендарний трюк Мохаммеда Алі
-
18:09Том Харді зніметься ще у двох фільмах про Венома
-
17:31Андрій Бедняков поділився сімейним фото з відпочинку
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
17:00Дівчина тижня: гаряча Настя Каменських та її найвідвертіші образи
-
16:51У Швейцарії створили новий мінімобіль Bicar
-
16:43Це заняття сприяє виробленню гормону щастя
-
16:25Трамп знову безглуздо зганьбився: фотофакт
-
16:13ЄС заборонить виробництво галогенних ламп
-
15:57Супрун розповіла про несподівані властивості води
-
15:41У Празі використовують унікальний метод боротьби з забрудненням повітря
-
15:23Дженніфер Лопес продає свій одяг по 25 доларів
-
Улюблені серіали 90-х, які дивився кожен з нас
-
15:12Розкішно та зворушливо: кадри з весілля Гіларі Свонк і Філіпа Шнайдера
-
14:56Учені знайшли у людини новий орган
-
14:41Вагома причина перестати бути песимістом вже і зараз
-
14:25В Криму заспівали легендарну українську пісню: з'явилося відео
-
14:13Серену Вільямс розкритикували через костюм
-
13:40Ця дієта надзвичайно шкідлива для здоров'я
-
13:13The Grand Tour дозволить кожному відчути себе ведучим шоу
-
12:43Apple підвищить автономність iPhone за допомогою нових дисплеїв
-
12:15Наталка Карпа стала поліцейською, а Сергій Бабкін – грузином
-
11:46Дивіться перший трейлер документального фільму про Мадонну
-
17:00Дівчина тижня: гаряча Настя Каменських та її найвідвертіші образи
-
14:25В Криму заспівали легендарну українську пісню: з'явилося відео
-
12:15Наталка Карпа стала поліцейською, а Сергій Бабкін – грузином
-
10:15Починаємо ранок правильно: поради для ідеальних вихідних
-
08:13Ці три спеції надзвичайно корисні для вашого здоров'я
- 25 серпня
-
21:52Жінки з цими параметрами подобаються чоловікам найбільше
-
19:45Як підготуватися до школи: поради МОЗ
-
15:51Названо найкращі місця світу, які потрібно відвідати
-
13:19Океан Ельзи показали унікальні кадри з Олімпійського
-
10:00Найкращі комедійні серіали 2018, які ви могли пропустити
-
08:15Що буде, якщо відмовитися від щоденного вживання кави
- 24 серпня
-
20:52Психологи назвали найкраще місце для сексу
-
18:00Як зненавидіти Будапешт: інструкція, яку не варто застосовувати
-
15:00ТОП-10 красунь, які прославили Україну на весь світ
-
12:15ТОП-10 найкращих нових українських фільмів
-
10:0027 пісень Незалежності, які знає кожен українець
-
09:00Говори красиво: 10 слів, які має знати кожен українець
-
07:3010 причин любити Україну не тільки на День Незалежності
- 23 серпня
-
21:42Секс з цими жінками подобається чоловікам більше
-
17:23Ось чому варто купити новий флагманський смартфон Poco F1
-
13:50День Незалежності України 2018 у Києві: програма і розклад заходів
-
12:00Рецепти соусів: як приготувати альтернативу майонезу в домашніх умовах
-
10:10Улюблені вірші Сергія Жадана, які вражають до глибини душі
- 22 серпня
-
23:10Аякс – Динамо: відео голів та огляд матчу Ліги Чемпіонів
-
20:50Борщ з пампушками чи сало? Українці визначили головну національну страву