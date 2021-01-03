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Дитячі лікарні у США оснастять Nintendo: як вони впливають на маленьких пацієнтів
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Останнім часом з'являється все більше досліджень, що спростовують стереотип про шкоду відеоігор. Додатково до цього компанія Nintendo вирішила запустити соціальний проєкт: частину лікарень у США оснастять ігровими консолями Starlight Nintendo Switch, які повинні допомогти дітям одужувати швидше.
По суті Starlight Nintendo Switch – це звичайна Nintendo Switch з невеликими змінами для лікарень.
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Проєкт запустили ще у 2019 році, а першим медзакладом, який отримав таку консоль, стала дитяча лікарня Мері Брідж у місті Такома, штат Вашингтон. Тепер Nintendo почне розміщувати Switch у лікарнях масово. На приставках встановлено понад 25 ігор – від Super Mario Party до The Legend of Zelda: Breath of the Wild.
Проєкт Starlight Nintendo Switch допомагає маленьким пацієнтам швидше одужувати
Джулі Херцог, керівник дитячої лікарні Мері Бридж, наголосила на користі цієї ініціативи. За словами лікарки, ігрові приставки стали прекрасним засобом для відволікання уваги, який дозволяє дітям тимчасово забути про свої недуги, а отже – краще переносити непростий процес лікування. До того ж за допомогою консолей діти можуть повеселитися тоді, коли це їм необхідно найбільше.
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