Sony назвала найкращі ігри 2020 року: у ТОПі ексклюзиви для PlayStation

Компанія Sony, як і безліч інших студій, видань та ЗМІ, підбила ігрові підсумки року. Вона назвала найкращі ігри 2020 року для консолей PlayStation 4 і PlayStation 5. Звичайно ж, більшість позицій у списку номінантів посідають твори внутрішніх студій, а переможців можна вгадати з ходу.

Грою року на PS4, на думку Sony, стала неоднозначна The Last of Us Part II.

Друге місце посіла самурайська Ghost of Tsushima, третє – Final Fantasy VII Remake, четверте – Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

На PS5 ситуація трохи інша: перше місце – Marvel's Spider-Man: Miles Morales, друге – Demon's Souls, третє – Assassin's Creed: Valhalla, четверте – Astro's Playroom. Звання студії року передбачувано заслужила Naughty Dog.

Примітно, що списки номінантів не складалися винятково з ігор від студій PlayStation. Там є і тайтли сторонніх розробників. Але, на думку самої Sony, найкращі ігри, звичайно ж, роблять її власні студії.

З повним переліком номінантів можна ознайомитися за цим посиланням. Він досить кумедний: більшість призерів у різноманітних категоріях – це нечисленні ексклюзиви PlayStation 2020 року.

