Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Sony назвала найкращі ігри 2020 року: у ТОПі ексклюзиви для PlayStation

  • 22
Sony назвала найкращі ігри 2020 року - фото 1
Sony назвала найкращі ігри 2020 року

Компанія Sony, як і безліч інших студій, видань та ЗМІ, підбила ігрові підсумки року. Вона назвала найкращі ігри 2020 року для консолей PlayStation 4 і PlayStation 5. Звичайно ж, більшість позицій у списку номінантів посідають твори внутрішніх студій, а переможців можна вгадати з ходу.

Грою року на PS4, на думку Sony, стала неоднозначна The Last of Us Part II.

Це цікаво: Названо найкрасивішу гру 2020 року: лідер вас здивує

Друге місце посіла самурайська Ghost of Tsushima, третє – Final Fantasy VII Remake, четверте – Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

На PS5 ситуація трохи інша: перше місце – Marvel's Spider-Man: Miles Morales, друге – Demon's Souls, третє – Assassin's Creed: Valhalla, четверте – Astro's Playroom. Звання студії року передбачувано заслужила Naughty Dog.

Примітно, що списки номінантів не складалися винятково з ігор від студій PlayStation. Там є і тайтли сторонніх розробників. Але, на думку самої Sony, найкращі ігри, звичайно ж, роблять її власні студії.

Sony назвала найкращі ігри 2020 року: у ТОПі ексклюзиви для PlayStation - фото 441668

З повним переліком номінантів можна ознайомитися за цим посиланням. Він досить кумедний: більшість призерів у різноманітних категоріях – це нечисленні ексклюзиви PlayStation 2020 року.

Читайте також: Найкраща гра за останні роки: творець Mafia похвалив Cyberpunk 2077

до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Привітання з Новим роком 2021 Бика: новорічні вітання українською
  • 30.12.2020, 23:07
  • 35533
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
  • 30.12.2020, 17:54
  • 1603
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 505
Загрузка...
Новини