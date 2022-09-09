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DETACH – Лава: слухайте потужний трек про людей, які втратили рідних на війні

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Прем'єра пісні DETACH – Лава - фото 1
Прем'єра пісні DETACH – Лава

Гурт DETACH презентували нову болючу пісню "Лава", присвячену всім, хто втратив рідних, друзів та побратимів у боротьбі з російськими окупантами. Рекомендуємо послухати новинку.

Популярний український гурт DETACH випустив свіжий трек "Лава", який пробирає до глибини душі та передає емоції багатьох українців. Композиція "про людей і для людей", близькі яких загинули у цій війні з російськими загарбниками, пише Радіо MAXIMUM.

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Гурт присвятив трек другу Максу Ліщинському, який у лавах військових захищав України та загинув за нашу свободу.

Наші серця зараз там з вами в найглибшій темряві. Ми будемо стояти поруч під час найяскравішого світанку. Зберігайте свій гнів, тримайте його в своїх жилах, незабаром він потече лавою та стане фундаментом, на якому ми усі побудуємо новий світ, наголошують у DETACH.

DETACH Лава, слухайте нову пісню онлайн:

Текст пісні DETACH – Лава:

Ось я тут, небо дивне і сумне
Тебе несуть, це біль, та він мине

Я бачу як тая злість спить
Я бачу у венах димить
Я бачу тече і горить
Це лава, це лава!

Не треба мені вже сну
Не треба, я не засну
Текла колись кров, а тепер
Це лава, це лава!

Please help me!!!

Cам не знаю, що горю
Ти лежиш, а я стою
Казав, що все мине
Somebody help me!!!

Cам не знаю, що горю
Не впаду, хоч на краю
Життя, ти казав, одне
Somebody help me!!!

Мільйони слів,
Я знав і не хотів
Сказати вчасно. Ти зажди...
А може побачимось знову?!

Там де я, там де ти, там всі живі!
Там нема тих тіней, там всі свої!
Біль закипає знов
І це мине
Please help me!

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