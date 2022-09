DETACH – Лава: слухайте потужний трек про людей, які втратили рідних на війні

Гурт DETACH презентували нову болючу пісню "Лава", присвячену всім, хто втратив рідних, друзів та побратимів у боротьбі з російськими окупантами. Рекомендуємо послухати новинку.

Популярний український гурт DETACH випустив свіжий трек "Лава", який пробирає до глибини душі та передає емоції багатьох українців. Композиція "про людей і для людей", близькі яких загинули у цій війні з російськими загарбниками, пише Радіо MAXIMUM.

Гурт присвятив трек другу Максу Ліщинському, який у лавах військових захищав України та загинув за нашу свободу.

Наші серця зараз там з вами в найглибшій темряві. Ми будемо стояти поруч під час найяскравішого світанку. Зберігайте свій гнів, тримайте його в своїх жилах, незабаром він потече лавою та стане фундаментом, на якому ми усі побудуємо новий світ, – наголошують у DETACH.

DETACH – Лава, слухайте нову пісню онлайн:

Текст пісні DETACH – Лава:

Ось я тут, небо дивне і сумне

Тебе несуть, це біль, та він мине

Я бачу як тая злість спить

Я бачу у венах димить

Я бачу тече і горить

Це лава, це лава!



Не треба мені вже сну

Не треба, я не засну

Текла колись кров, а тепер

Це лава, це лава!

Please help me!!!

Cам не знаю, що горю

Ти лежиш, а я стою

Казав, що все мине

Somebody help me!!!

Cам не знаю, що горю

Не впаду, хоч на краю

Життя, ти казав, одне

Somebody help me!!!

Мільйони слів,

Я знав і не хотів

Сказати вчасно. Ти зажди...

А може побачимось знову?!

Там де я, там де ти, там всі живі!

Там нема тих тіней, там всі свої!

Біль закипає знов

І це мине

Please help me!

