Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Спростовуємо фейки

Кохання під час війни: співачка YATSUTA випустила нову пісню "Очі"

  • 47
Прем'єра пісні YATSUTA – Очі - фото 1
Прем'єра пісні YATSUTA – Очі

Співачка YATSUTA презентувала особливий трек "Очі" про новий формат кохання під час війни. Це варто почути!

Українська співачка YATSUTA випустила свіжу пісню "Очі", у які намагалась передати історію життя та кохання у нових реаліях для українців. Чимало хлопців пішли боронити нашу землю від окупантів, так і не встигнувши знайти любов, пише Радіо MAXIMUM.

І ще: "Витримай мене, земля": Саша Чемеров презентував нову пісню та кліп "Полями"

Значна частина з них не встигли знайти свою любов. І сьогодні набирає нових обертів хвиля стосунків на відстані. Українці усвідомили, що не варто відкладати життя на потім і шукають свою половинку у нових реаліях. Зокрема, українські дівчата закохуються у наших військових, навіть глянувши на фото в соцмережах. Адже їхня мужність та жага в очах – здатні вкрасти серце. А про очі дівчат, спраглих до щирих почуттів, годі й говорити, – так описують новий трек творці.

Авторами Дмитро Сисоєв, Євгеній Запотєєв та Віталій Цимбал, тому у колаборації народився ліричний текст та танцювальні ритми, які не залишаються байдужими.

У цій моїй новій пісні багато хто зможе впізнати себе і свої почуття. Вірю, що коли закінчиться війна, – буде багато щасливих очей хлопців і дівчат, а ще буде дуже багато кохання та весіль. Очі – дзеркало душі. Їх не сховаєш і за бажання в них можна прочитати цілісіньке життя, – ділиться сама YATSUTA.

YATSUTA Очі, слухайте нову пісню і дивіться кліп онлайн:

Текст пісні YATSUTA – Очі:

Я взяла і покохала тебе сильно, як нікого
І поклялась дочекатись тебе звідти, де криваве море

Так, ми не знайомі
Тож я вишлю йому фото
Підпишу: "від тої, хто чека тебе із фронту"
Тремтіли долоні
Призупинився подих
Лежу чекаю відповідь
Від того самого

Приспів:
А мої очі дівочі тебе турбують щоночі
Перебуваєш у шоці
Коли подивишся в них
І твоє серце палає-палає
Сповнене думками
Щодо очей які ти не знаєш
Але покохав

Де ти там? Як ти там?
Так пробігали дні і ночі
Пишу тобі, чи бачиш ти?
Милий, благаю, відгукнись
Знов тремтять долоні
Знов призупинився подих
Знов лежу чекаю відповідь від того самого
Раптом відчинились двері
Ви б бачили мій подив
Бо незнайомі очі познайомились

Приспів.

Читайте також: Не біженець: Володимир Дантес випустив кліп на нову пісню Not A Refugee

пропозиції партнерів
Новини