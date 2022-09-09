Кохання під час війни: співачка YATSUTA випустила нову пісню "Очі"

Співачка YATSUTA презентувала особливий трек "Очі" про новий формат кохання під час війни. Це варто почути!

Українська співачка YATSUTA випустила свіжу пісню "Очі", у які намагалась передати історію життя та кохання у нових реаліях для українців. Чимало хлопців пішли боронити нашу землю від окупантів, так і не встигнувши знайти любов, пише Радіо MAXIMUM.

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Значна частина з них не встигли знайти свою любов. І сьогодні набирає нових обертів хвиля стосунків на відстані. Українці усвідомили, що не варто відкладати життя на потім і шукають свою половинку у нових реаліях. Зокрема, українські дівчата закохуються у наших військових, навіть глянувши на фото в соцмережах. Адже їхня мужність та жага в очах – здатні вкрасти серце. А про очі дівчат, спраглих до щирих почуттів, годі й говорити, – так описують новий трек творці.

Авторами Дмитро Сисоєв, Євгеній Запотєєв та Віталій Цимбал, тому у колаборації народився ліричний текст та танцювальні ритми, які не залишаються байдужими.

У цій моїй новій пісні багато хто зможе впізнати себе і свої почуття. Вірю, що коли закінчиться війна, – буде багато щасливих очей хлопців і дівчат, а ще буде дуже багато кохання та весіль. Очі – дзеркало душі. Їх не сховаєш і за бажання в них можна прочитати цілісіньке життя, – ділиться сама YATSUTA.

YATSUTA – Очі, слухайте нову пісню і дивіться кліп онлайн:

Текст пісні YATSUTA – Очі:

Я взяла і покохала тебе сильно, як нікого

І поклялась дочекатись тебе звідти, де криваве море

Так, ми не знайомі

Тож я вишлю йому фото

Підпишу: "від тої, хто чека тебе із фронту"

Тремтіли долоні

Призупинився подих

Лежу чекаю відповідь

Від того самого

Приспів:

А мої очі дівочі тебе турбують щоночі

Перебуваєш у шоці

Коли подивишся в них

І твоє серце палає-палає

Сповнене думками

Щодо очей які ти не знаєш

Але покохав

Де ти там? Як ти там?

Так пробігали дні і ночі

Пишу тобі, чи бачиш ти?

Милий, благаю, відгукнись

Знов тремтять долоні

Знов призупинився подих

Знов лежу чекаю відповідь від того самого

Раптом відчинились двері

Ви б бачили мій подив

Бо незнайомі очі познайомились

Приспів.

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