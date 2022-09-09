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Оля Цибульська та CHILIBI випустили атмосферний кліп на пісню "Сьогодні"

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Прем'єра пісні Оля Цибульська та CHILIBI – Сьогодні - фото 1
Прем'єра пісні Оля Цибульська та CHILIBI – Сьогодні

Оля Цибульська разом з CHILIBI презентувала кліп на нову пісню "Сьогодні", присвячений всім українцям, які переживають війну не лише в рідній країні, а й за її межами.

Популярна співачка Оля Цибульська та саундпродюсер CHILIBI випустили новий трек "Сьогодні" та атмосферний кліп на нього. Це своєрідний заклик жити прямо зараз для всіх українців, які живуть у пеклі через війну, пише Радіо MAXIMUM.

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Ми маємо жити, творити, плекати і любити – вести дітей в перший клас, знаходити єдине кохання, фарбувати стіни в улюблений колір у відновленому домі на рідній землі. І обов’язково, дуже скоро, раз і назавжди – переможемо. З цією піснею я відчуваю, що воскресла. Що я знайшла для себе сили і причину рухатися далі. І, вірю, – вона додасть сил і тобі, – ділиться Цибульська.

Оля Цибульська та CHILIBI Сьогодні, дивіться кліп онлайн:

Оля Цибульська та CHILIBI – Сьогодні, текст пісні:

Бачиш, буває
Лютий задовгим
Ніби весна
А на вулицях дим

Ніби твій всесвіт
Перевернули
І вклали в сумку
Із написом “Дім”

Те, що минуло
Дякую, було
Ті класні фото з усмішками
Кроки доріжками
Щастя без меж

Моє життя
Ніби в ріку пірнуло
І тихо каже:
“Тримайся, люблю тебе”

Бачиш, буває
Страшно за завтра
Тиждень за рік
Але днів завжди сім

Ніби твій всесвіт
Перевернули
І вклали в сумку
Із написом “Дім”

Те, що минуло
Дякую, було
Ті класні фото з усмішками
Кроки доріжками
Щастя без меж

Моє життя
Ніби в ріку пірнуло
І тихо каже:
“Тримайся, люблю тебе”

Живеш, живеш
Сьогодні і завтра будеш теж
Живеш, живеш
Сьогодні і завтра будеш теж
Живеш, живеш
Сьогодні і завтра будеш теж
Живеш, живеш
Сьогодні і завтра будеш теж

Живеш
Живеш
Сьогодні і завтра

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