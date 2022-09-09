Оля Цибульська та CHILIBI випустили атмосферний кліп на пісню "Сьогодні"

Оля Цибульська разом з CHILIBI презентувала кліп на нову пісню "Сьогодні", присвячений всім українцям, які переживають війну не лише в рідній країні, а й за її межами.

Популярна співачка Оля Цибульська та саундпродюсер CHILIBI випустили новий трек "Сьогодні" та атмосферний кліп на нього. Це своєрідний заклик жити прямо зараз для всіх українців, які живуть у пеклі через війну, пише Радіо MAXIMUM.

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Ми маємо жити, творити, плекати і любити – вести дітей в перший клас, знаходити єдине кохання, фарбувати стіни в улюблений колір у відновленому домі на рідній землі. І обов’язково, дуже скоро, раз і назавжди – переможемо. З цією піснею я відчуваю, що воскресла. Що я знайшла для себе сили і причину рухатися далі. І, вірю, – вона додасть сил і тобі, – ділиться Цибульська.

Оля Цибульська та CHILIBI – Сьогодні, дивіться кліп онлайн:

Оля Цибульська та CHILIBI – Сьогодні, текст пісні:

Бачиш, буває

Лютий задовгим

Ніби весна

А на вулицях дим

Ніби твій всесвіт

Перевернули

І вклали в сумку

Із написом “Дім”

Те, що минуло

Дякую, було

Ті класні фото з усмішками

Кроки доріжками

Щастя без меж

Моє життя

Ніби в ріку пірнуло

І тихо каже:

“Тримайся, люблю тебе”

Бачиш, буває

Страшно за завтра

Тиждень за рік

Але днів завжди сім

Ніби твій всесвіт

Перевернули

І вклали в сумку

Із написом “Дім”

Те, що минуло

Дякую, було

Ті класні фото з усмішками

Кроки доріжками

Щастя без меж

Моє життя

Ніби в ріку пірнуло

І тихо каже:

“Тримайся, люблю тебе”

Живеш, живеш

Сьогодні і завтра будеш теж

Живеш, живеш

Сьогодні і завтра будеш теж

Живеш, живеш

Сьогодні і завтра будеш теж

Живеш, живеш

Сьогодні і завтра будеш теж

Живеш

Живеш

Сьогодні і завтра

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