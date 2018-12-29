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Цікава наука: відео, зняті через мікроскоп, стали хітом мережі

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Мікроорганізми, зняті через мікроскоп - фото 1
Мікроорганізми, зняті через мікроскоп / Instagram

Вчений займається мікробіологією і паралельно створює ролики про мікроскопічних істот, за якими спостерігає.

Мікробіолог з Флориди Хантер Хайнс знімає відео через мікроскоп. Об'єктами його роликів стають в основному водні мікроорганізми. Відео вчений публікує на своїй сторінці в Instagram.

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Дослідник знімає відео за допомогою мікроскопа і показує істот, яких вивчає. В основному це мікроскопічні мешканці теплих водних екосистем Флориди, наприклад, ставків.

Хайнс займається незвичайними зйомками близько двох років. Також вчений отримав ступінь бакалавра в інституті океанології Флориди і вже відкрив кілька нових видів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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