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Фахівці з'ясували, хто ризикує стати буйним сновидою

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Хто ризикує стати сновидою - фото 1
Хто ризикує стати сновидою / bbc

Вчені вважають, що люди, які приймають антидепресанти, страждають від "афганського синдрому" або стикаються з тривожними станами, схильні до небезпечних форм буйного сноходіння.

Вчені підкреслили, що поки мало що знають про такі форми лунатизму. На їхню думку, їх можуть викликати прийом ліків, а також вони можуть бути першими ознаками розвитку серйозних захворювань, таких як хвороба Паркінсона, деменція або множинна атрофія.

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Ми ж просто намагаємося виділити фактори ризику і звички, пов'язані з сноходінням, – йдеться в дослідженні.

Сноходіння - фото 298107
Сноходіння

Вчені вважають, що сомнамбулізм пов'язаний з аномаліями в роботі мозку під час так званого швидкого сну – в цей час тіло людини перебуває в "робочому режимі", однак у більшості м'язи при цьому "відключені" і абсолютно нерухомі. Однак мускулатура деяких людей з неясної причини зберігає здатність до руху і люди повторюють всі дії, які вони бачать уві сні.

Вивчивши численні історії хвороби, дослідники прийшли до висновку, що найчастіше від небезпечних форм сноходіння страждають люди, які приймають антидепресанти. Також в групі ризику є люди з "афганським синдромом" і ті, хто схильний до тривожних розладів.

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Джерело: n.neurology
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