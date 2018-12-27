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Учені встановили, чому пішоходи врізаються один в одного
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Згідно з новим дослідженням, пішоходи мають потребу у щонайменше 76-сантиметровій буферній зоні, щоб уникнути зіткнень.
Використовуючи спеціальні датчики, встановлені на залізничній станції в Ейндховені (Нідерланди), дослідники проаналізували понад п'ять мільйонів пішохідних рухів, і виявили дев'ять тисяч пар пішоходів, які йшли назустріч один одному і мало не зіткнулися.
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З дев'яти тисяч пар сорок дійсно зіткнулися один з одним, а інші в останній момент встигали скорегувати свій маршрут, коли до зіткнення залишалося не менше 140 сантиметрів один від одного, – стверджує науковий співробітник Ейндховенського технологічного університету Алессандро Корбетта.
Використовуючи відеозапис, дослідники створили комп'ютерну модель, щоб передбачити маршрути пішоходів, що рухаються в людних місцях. Вона може допомогти вченим краще зрозуміти, як просторові розміри та масштаб натовпу впливають на здатність пішоходів уникати зіткнень. Для цього вчені визначили два чинники, які мали ключове значення: візуальний фактор, який працює на великій відстані, і прагнення уникнути жорсткого контакту, яке інстинктивно спрацьовує на близькій відстані. За їхніми словами, саме в результаті дії цих факторів люди коректують свій маршрут, щоб запобігти зіткненню.
В результаті Корбетта і його колеги виявили, що існують універсальні моделі руху пішоходів, на які не впливають обстановка та простір. За їх словами, наприклад, одна людина з тисячі може зупинитися та змінити свою траєкторію, щоб вийти з тунелю або коридору через той же вхід, у який вона увійшла, навіть якщо вона йшла сама.
Результати вчених допоможуть краще керувати великими потоками людей. Дослідники вже заявили, що їх наступним кроком стане розробка більш складних моделей для розуміння рухів ще більш щільного та численного натовпу, а вже зараз вони аналізують результати іншого експерименту, в якому перевіряли вплив світла на схеми руху пішоходів.
"У цьому експерименті ми даємо людям можливість покинути приміщення через лівий або правий вихід. Використовуючи світло з різними рівнями інтенсивності, ми прагнули змінити маршрутні рішення на користь одного з двох виходів, і перші результати показують, що за допомогою світла дійсно можна управляти маршрутом і траєкторією руху людей", – відзначають дослідники.
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