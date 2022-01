Ці 5 звичок змушують нас старіти значно швидше

Деякі, здавалося б, невинні речі негативно позначаються не лише на внутрішньому, а й зовнішньому стані. Розповідаємо, від чого варто відмовитися, щоб уникнути завчасного старіння.

Як розповідає видання Eat This Not That!, є деякі поширені помилки, які вкрай негативно впливають на нашу зовнішність. Від них ми рекомендуємо відмовитися якомога швидше, щоб власноруч не впливати на свій стан.

1. Часте вживання газованих солодких напоїв

Згідно з даними дослідження Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, люди, які споживали більше солодких напоїв, були більш схильні до розвитку різних метаболічних захворювань через прискорене старіння клітин.

2. Зловживання цукром

Про негативний вплив цукру відомо широко, але це не заважає багатьом зловживати ним у раціоні. Якщо ж ви хочете відтермінувати старіння, то від цього продукту доведеться відмовитися. Річ у тім, що шкіра людини підтримується двома сполуками: колагеном та еластином – саме вони надають їй пружності. Часте споживання цукру сповільнює, а іноді зовсім блокує зусилля організму з відновлення.

3. Постійний стрес

Згідно з дослідженнями вчених із Гарвардської медичної школи, постійна напруга не лише прискорює процес старіння, а й провокує розвиток серйозних захворювань.

4. Часте вживання алкоголю

Від спиртних напоїв людям, які хочуть довше виглядати молодими, варто відмовитися взагалі або мінімізувати їх споживання. Регулярне споживання алкоголю призводить до появи зморщок, утворення мішків під очима.

5. Неправильний режим сну

Згідно з науковою роботою, опублікованою в журналі Clinical and Experimental Dermatology, сон відіграє ключову роль у відновленні шкірного бар'єру. Тому варто відпочивати щоночі близько семи – дев'яти годин.

Позбудьтеся нарешті цих шкідливих звичок. Це дозволить вам не лише почуватися краще, а й зберігати молодість максимально довго.

