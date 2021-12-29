Як пити алкоголь та не товстіти: актуальний лайфхак під Новий рік

Ні для кого не секрет, що алкоголь доволі калорійний. І тим, хто дотримується дієти, ці калорії також потрібно враховувати. Проте нутриціологиня Альона Піддубна розповіла, як випивати у компанії друзів, аби це не позначилося на фігурі.

Як говорить Альона Піддубна в Instagram, алкоголь – це вуглевод. Тому завжди дає легкий стрибок інсуліну, що провокує підвищений апетит. І з'являється бажання поїсти навіть після одного келиха вина.

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У засвоєнні алкоголю беруть участь молекули жиру та води. Вони є у самому організмі людини. Але якщо ми даватимемо ці молекули через їжу – ефект сп'яніння буде сповільнюватися, а процес нейтралізації випитого – прискорюватися.

Тому ідеальною закускою під алкоголь є та, яка містить у собі жири, білки та клітковину. Наприклад:

усі види фруктів та ягід;

горіхи та насіння;

кокосові та фруктові чипси;

сир витриманий чи молодий;

паштет;

хумус чи бабагануш;

гуакамоле;

оливки та маслини;

в'ялені томати;

усі варіації овочів;

нежирні сорти риби та морепродуктів.

З усіх цих продуктів можна зробити комплексну тарілку закусок, яка мінімізує вплив алкоголь на вашу фігуру.

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