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Як у новорічні свята не перетворитися з Жайворонка на Сову: дієві поради
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На носі Новий рік і різдвяні свята. А це означає, що на нас очікують затяжні вихідні, а разом з ними – збій у звичному режимі прокидання. Розповімо, як цього уникнути, щоб не нашкодити собі та своїй продуктивності.
Варто розуміти, що у перші дні нового року ми маємо властивість перевтілюватися з Жайворонків на Сов. Але усі ми розуміємо, що це не надто позитивно впливає на нас. Men's Health розповідає, як цього уникнути. Візьміть на озброєння ці поради.
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1. Не їжте перед сном
Відмовити собі у гастрономічних витребеньках під час новорічних свят нелегко, але постарайтеся не спати з набитим шлунком. Тоді організм не буде зайнятий перетравленням їжі, а ваш мозок зможе добре відпочити.
2. Практикуйте відмову від їжі
Якщо ви відчуєте, що не можете заснути вночі, а вдень вас невблаганно хилить у сон, то забороніть організму їсти перед сном протягом 3 – 4 діб. Цей метод допомагає у багатьох випадках при джетлагах – зміні часових поясів. Голодний організм сам відмовиться засипати вдень, і коли біоритми повернуться до норми, дозвольте собі легку закуску за 2 – 3 години перед планованим відходом до сну.
3. Проводьте час на вулиці
Намагайтеся більше рухатися вдень, гуляти та дихати свіжим повітрям. Навіть якщо добові ритми у вас вже збилися, активний відпочинок на свіжому повітрі не дасть організму входити в сонний стан вдень та забере надлишок фізичної енергії. Після якісного фізичного навантаження можна спробувати заснути у звичний час і тоді є шанс, що наступне пробудження відбудеться штатно через 8 годин.
4. Доба без сну
Проведіть своєрідний марафон, намагаючись не засинати вдень і навіть не лежати на дивані без руху. Це струсить організм, змусивши його витратити ресурси, припасені на такий випадок. Тільки в жодному разі не пийте каву та не вживайте інші стимулятори під час доби неспання. Постарайтеся дати можливість мозку викластися на повну, і зусиллям волі дочекайтеся свого звичайного часу, щоб дозволити організму сон.
- Під час цього намагайтеся не сідати за кермо, особливо відмовтеся від поїздок на далекі відстані. Це може бути небезпечно в такому стані.
5. Керуйте світлом
Як відомо, організм рефлекторно реагує на синє світло як на сигнал до пробудження. Саме вранці сонце освітлює землю переважно такими променями. За 1 – 1,5 години до планованого відходу до сну вимкніть телевізор, комп'ютер і не користуйтеся смартфоном. Усе це лише розбурхуватиме нервову систему. Можете увімкнути лампу з червоним відтінком незадовго перед сном, адже саме на заході сонце здається червоною кулею – таке світло заспокоює.
- Зробіть так, щоб під час ранку штори були розсунуті та денне світло проникало в кімнату, де ви спите. Так організм отримає природний сигнал пробудження.
Візьміть на озброєння ці поради. З їхньою допомогою можна буде стабілізувати добові ритми під час новорічних свят. Повірте, це дуже важливо, адже до роботи рано чи пізно доведеться повернутися.
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